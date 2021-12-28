林昶佐被嗆聲 鍾小平：別栽贓我「是24萬分之1公民不滿」

林昶佐今天一早站街口宣傳反罷免，有民眾直接違停下車大喊「反對林昶佐」，另外，林昶佐今也指控，許多罷免黑函上面寫「罷免林昶佐就是拒絕日本核食」，連他中正區住家信箱也收到黑函。發起罷免林昶佐的北市議員鍾小平今天說，有民眾嗆林昶佐一事，竟賴給他，那是24萬分之1的公民，中正萬華老百姓覺得林昶佐做得很爛。

另外罷免黑函說，鍾小平說，對於有區里有人發傳單，這也跟他沒有關係，不過傳單指責的內容也是很正確，呼籲林昶佐要面對現實，目前距離投票還有十天，他會繼續努力將林昶佐罷免掉，

鍾小平今天表示，林昶佐被民眾嗆聲，林膽子很小、還賴給他，指控這是罷免團體做的，這那其實是24萬分之1的中正萬華區公民，覺得林昶佐做得很爛。

鍾小平也要林昶佐想想人家嗆的心情，當初萬華被說成疫情破口，萬華人心多痛，當時林在哪裡？呼籲選舉要和平選舉，嗆聲黑函是個人行為，不要栽贓在他頭上。