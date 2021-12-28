蔡英文接見科展得獎師生 鼓勵把台灣科學成就推向國際

蔡英文總統今天接見「中華民國第61屆中小學科學展覽會」第一名作者師生暨「2021年台灣國際科學展覽會」正選代表，肯定得獎師生的研究熱忱及努力，並表示，政府會持續增加對科學教育的投入，把台灣的科學成就推向國際舞台。

蔡總統表示，她很高興能夠在總統府歡迎來自全國各縣市的得獎同學及老師，也恭喜大家從激烈的比賽競爭中脫穎而出。同學們參加的「全國中小學科學展覽會」，是台灣最大規模的科學競賽。大家年紀輕輕，就展現出用創新來解決問題的能力，無論是精算棋局、AI（人工智慧）研究或模擬颱風動態分析，都非常不簡單。

蔡總統接著說，今天現場也有「2021年國際科展」的學生代表，這次在國際科展表現優異，總共拿下11個獎項。她感謝同學們的努力，這不只是個人的成就，也讓世界看見台灣的科學實力。

蔡總統提到，她看了同學們的得獎作品介紹，深深感受到同學們對研究的熱忱及指導老師的辛苦付出。從題目的選擇到作品的成果，指導老師的功勞確實很大。正因為有大家共同努力，台灣整體科學教育才能一直進步，也越來越國際化，「我們一定要把這個好成績，延續下去」。

蔡總統說，未來政府對科學教育的投入會持續增加。108課綱的科學素養課程，將結合跨領域研究，為學生的科學知識能力打下穩固的基礎；政府也會繼續培訓中小學同學參加科展，並且提升高中同學參加國際數理競賽的實力。另外，從明年開始，將推動為期4年的「數位學習精進方案」，協助學校建構數位學習系統。

蔡總統也提到，教育部次長蔡清華今天也在現場，政府會繼續在政策端加強科學教育的深度及廣度，也請在座的老師們跟政府一起繼續努力。

蔡總統也肯定中央研究院院士林榮耀持續培養科學研究人才的努力，她說，這次受到疫情的影響，今年全國科展和國際科展，都改成線上評審的方式，大家都辛苦了。她最後再次恭喜所有得獎同學，並感謝科教館團隊、所有評審、贊助的企業界夥伴對科展的支持，讓台灣的科學教育越來越好，也把台灣的科學成就推向國際舞台。