「麟洋配」條款三讀 具公務員身分國手可接商業代言

麟洋配代言解套，立法院今天三讀通過「國民體育法」部分條文修正案，具公務員身分的國家代表隊選手，可在其任職機構同意後接受商業代言。

羽球國手李洋、王齊麟在東京奧運男子雙打拿下金牌，因兩人有土地銀行球員的公職身分，是否能代言商業廣告引發討論。

三讀條文明定，曾任國家代表隊的運動選手，若具公務員身分，得經其任職機關（構）同意後接受商業代言，不受公務員服務法有關經營商業及兼職規定之限制；其商業代言之範圍、限制、程序等相關事項之辦法，由各該主管機關（構）定之。

民進黨立委林宜瑾表示，修法通過後讓運動員職涯發展更寬廣順暢，避免影響之後有運動員身分的公務員接商業代言的權利，照顧運動員，也讓國營事業照顧運動員的美意更圓滿，今天三讀有象徵性意義，照顧選手賽場外的日常，培養運動員，也為運動產業紮根。