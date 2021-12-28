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駐紐約辦事處12月累計10人確診 領務服務如常運作

聯合報 / 記者張加／即時報導
駐紐約台北經濟文化辦事處。報系資料照片
駐紐約台北經濟文化辦事處。報系資料照片

外交部指出，我國駐紐約辦事處27日新增3名人員確診新冠肺炎，目前3人均症狀輕微並居家隔離中；這次確診人員及其密切接觸者均非領務組同仁，因此對外領務服務如常運作。

外交部表示，駐紐約辦事處已依相關防疫標準作業程序，匡列曾與新增確診者有密切接觸的另外3名人員，立即進行14天自主健康管理；駐處也已進行辦公區域深度消毒作業。

外交部指出，由於本次確診人員及其密切接觸者均非領務組同仁，也不在領務櫃台同一樓層工作，因此對外領務服務如常運作；外交部已再度提醒駐處切實做好防疫措施，並密切注意耶誕與元旦假期間的美國疫情發展，以確保同仁及眷屬的健康。

 

據外交部資料，我國駐紐約辦事處先前於13日、15日及22日分別有4名、2名及1名人員確診，連同最新3例，目前有10人確診。其中13日確診的4名人員已依美國疾病管制暨預防中心（CDC）規範隔離期滿，並再經PCR檢驗結果為陰性，目前已解除隔離，恢復上班。

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