若竹南、頭份被合併 徐耀昌：我就參選大新竹市長

苗栗縣長徐耀昌多次抨擊新竹縣市合併，如果僅納入苗栗縣竹南、頭份合併，是意圖消滅苗栗，今天他進一步指出，如果真是如此，他會參選大新竹市長。

徐耀昌今天上午參加頭屋國中老舊校舍整建工程開工典禮，答覆媒體提問有關新竹市長林智堅宣布不選合併後大新竹市長的看法，結束後他突然有感而發，表示如果竹南、頭份被合併，他會參選大新竹市長。

徐耀昌曾多次批評新竹縣市納入竹南、頭份合併的說法，指出林智堅的機關算盡，居然建議把苗栗切割苗北和苗南，分別併入大新竹和台中兩都，意圖消滅苗栗縣，他與各級民代和鄉親怎能接受？

徐耀昌說，林智堅要不要選大新竹市長，嚴格講起來跟他無關，每個人有每個人的生涯規畫，但是他覺得林智堅不選是明智的抉擇，因為社會的觀感不好，林智堅的決策是對的，他絕對尊重。

至於台中市升格直轄市，花了16個月，桃園市花了20個月，才有長時間的規畫，大新竹合併急就章，快2022年了，八字都還一撇情況下，搭配要於明年底選，不到1年的時間，急就章來不及的，很多配套措施都還沒有做好，他覺得倉促成軍是不宜的，事緩則緩，所有的人、事、物都考慮很周圓之下再來 搭配，2026年是合併比較恰當的時機點。 苗栗縣長徐耀昌今天上午參加頭屋國中老舊校舍整建工程開工典禮，會後表示如果竹南、頭份被合併，他會參選大新竹市長。記者范榮達／攝影

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