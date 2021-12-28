快訊

反擊周刊報導 瑞莎：被幫助過的人用最惡毒言語攻擊

國家級網軍？公總臨時雇員「竄改林秉樞維基」 懲處出爐

拜登簽署NDAA助台防衛 外交部：持續深化台美安全合作

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播

美國總統拜登簽署「2022會計年度國防授權法案」，支持台灣自我防衛，國會意見建議行政部門邀請台灣參與2022年環太平洋軍演（RIMPAC）等；我外交部表示，將持續深化台美安全合作關係。

該法經過多次協商，最終保留4條與台灣相關條文，包括重申「台灣關係法」及「六項保證」的對台安全承諾，支持美國國民兵與台灣合作，以及台灣維繫足夠的自我防衛能力，另國會也在法案中建議行政部門邀請台灣參與2022年環太平洋軍演（RIMPAC）。

外交部發言人歐江安今感謝美國行政部門及國會對台灣安全承諾的堅定支持，並表示拜登政府上任以來，美國已多次強調對台灣的支持堅若磐石，並以實際行動持續力挺台灣；我國政府將持續在現有堅實友好的基礎上，深化台美安全合作關係，共同維護台海及區域的和平與穩定。

美國 外交部 拜登

延伸閱讀

拜登簽署國防授權法案助台防衛 總統府感謝

拜登簽署國防授權法 外交部：再次展現對台支持

美2022國防增支應對俄中 美媒批軍費失控

應對中俄威脅 美2022國防增支

相關新聞

國民黨立院幹部改選 曾銘宗李德維當選總召、副書記長

國民黨團今辦下屆黨團總召與首席副書記長改選，最後分由前總召、立委曾銘宗與立委李德維當選，現任首席副書記長萬美玲則將升任書...

「竄改林秉樞維基」公總臨時雇員懲處出爐 遭記申誡1支

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，衍生「國家級網軍」爭議，還被發現有匿名用戶透過交通部公路總局IP修改林秉樞維基百科。...

蔡英文接見科展得獎師生 鼓勵把台灣科學成就推向國際

蔡英文總統今天接見「中華民國第61屆中小學科學展覽會」第一名作者師生暨「2021年台灣國際科學展覽會」正選代表，肯定得獎...

軍公教退撫5法三讀　退撫費不課稅、月退金隨物價調整

立法院今三讀修正軍公教退撫5法修正案，軍公教及政務人員繳付退撫基金費用，比照勞工和私校教職員，不計入個人年度薪資收入課稅...

林昶佐被嗆聲 鍾小平：別栽贓我 是24萬分之1公民不滿

林昶佐今天一早站街口宣傳反罷免，有民眾直接違停下車大喊「反對林昶佐」，另外，林昶佐今也指控，許多罷免黑函上面寫「罷免林昶...

監委提案糾正核電「斷然處置程序」 台電：虛心檢討

針對昨（27）日監察委員提案糾正「斷然處置程序」機制，台電表示，「斷然處置」是為了掌握黃金時效、避免爐心熔毀所設計的重要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。