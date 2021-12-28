拜登簽署NDAA助台防衛 外交部：持續深化台美安全合作
美國總統拜登簽署「2022會計年度國防授權法案」，支持台灣自我防衛，國會意見建議行政部門邀請台灣參與2022年環太平洋軍演（RIMPAC）等；我外交部表示，將持續深化台美安全合作關係。
該法經過多次協商，最終保留4條與台灣相關條文，包括重申「台灣關係法」及「六項保證」的對台安全承諾，支持美國國民兵與台灣合作，以及台灣維繫足夠的自我防衛能力，另國會也在法案中建議行政部門邀請台灣參與2022年環太平洋軍演（RIMPAC）。
外交部發言人歐江安今感謝美國行政部門及國會對台灣安全承諾的堅定支持，並表示拜登政府上任以來，美國已多次強調對台灣的支持堅若磐石，並以實際行動持續力挺台灣；我國政府將持續在現有堅實友好的基礎上，深化台美安全合作關係，共同維護台海及區域的和平與穩定。
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