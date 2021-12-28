「竄改林秉樞維基」公總臨時雇員懲處出爐 遭記申誡1支

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，衍生「國家級網軍」爭議，還被發現有匿名用戶透過交通部公路總局IP修改林秉樞維基百科。公總調查後昨公布是台北市區監理所、連江監理站一名臨時雇員所為。公總今天說，經過考懲會決議通過，將記該員申誡一支。

台北市區監理所副所長曹金煌說，今天中午把考懲會開完，一致決議要記該員申誡一次，主因是員工用公用電腦做非公用的事，後續會再加強教育訓練。

至於當事人說法，曹金煌說，該員表示虛心接受，當初就是基於好奇心。

公路總局昨天說，在12月6日邀集相關資訊專業廠商協助擴大查處範圍，經檢視所有網通設備紀錄後確認非屬資安事件，同時並清查該局於12月2日20:42相關時段的網路連線紀錄，初步取得疑似三台個人電腦，在該時段有連線維基網站的紀錄。

公路總局說，經查其中兩部電腦的網頁瀏覽紀錄，為查詢與本案無關的維基網站網頁，另一部某監理所的電腦，則僅發現12月6日上午之後的網站瀏覽紀錄，因無具體事證，需進一步查證。

公路總局表示，為儘速釐清案情，進一步查證第三部電腦，主動送請調查局資安站進行數位鑑識，鑑識報告確認該電腦有編輯林秉樞維基網頁的紀錄。另經約詢該員，已坦承因出於好奇心而有編輯行為，且未及時跟長官報告，造成外界的質疑與誤解，致影響公路總局信譽，深感歉意。

公總局長昨天也說，該案子其實沒有違反法律，僅能說他下班時間用公家電腦做私人的事情，屬於公器私用，未來除了教育訓練外，也會要求各主管宣導，不應該用公家資源，做私人事務。