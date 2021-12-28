朱立倫：希望蔡總統從選舉布局回神 關心高雄酒駕致死
新竹市長林智堅昨天宣布未來不參選大新竹市長，盼朝野能促成竹竹合併。國民黨主席朱立倫在臉書表示，民進黨終於停止因人設事的政治算計，他也希望，蔡總統可以從選舉布局當中回過神來，關心一下民進黨自己執政下的高雄，路燈不亮、治安惡化、酒駕致死的憾事頻傳。
朱立倫詢問蔡總統，她曾經承諾過的社會安全網，發揮效用了嗎？當民進黨占據國會多數，可以把對執政黨有利的總預算案及「地制法」修正案逕付二讀，但對國民黨立委提案的酒駕修法，卻在立法院被置之不理，民進黨心中裝的到底是一黨一人之私的政治利益，還是臺灣人民福祉？
朱立倫質問，完全執政的民進黨，有讓台灣人民心安嗎？如今在野的國民黨，頂著逆風必須更努力，國民黨繼續努力，與人民站在一起，為民發聲，擋下錯誤政策、扭轉濫權施政，也請蔡總統與民進黨，不要再繼續錯下去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言