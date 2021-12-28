朱立倫：希望蔡總統從選舉布局回神 關心高雄酒駕致死

新竹市長林智堅昨天宣布未來不參選大新竹市長，盼朝野能促成竹竹合併。國民黨主席朱立倫在臉書表示，民進黨終於停止因人設事的政治算計，他也希望，蔡總統可以從選舉布局當中回過神來，關心一下民進黨自己執政下的高雄，路燈不亮、治安惡化、酒駕致死的憾事頻傳。

朱立倫詢問蔡總統，她曾經承諾過的社會安全網，發揮效用了嗎？當民進黨占據國會多數，可以把對執政黨有利的總預算案及「地制法」修正案逕付二讀，但對國民黨立委提案的酒駕修法，卻在立法院被置之不理，民進黨心中裝的到底是一黨一人之私的政治利益，還是臺灣人民福祉？

朱立倫質問，完全執政的民進黨，有讓台灣人民心安嗎？如今在野的國民黨，頂著逆風必須更努力，國民黨繼續努力，與人民站在一起，為民發聲，擋下錯誤政策、扭轉濫權施政，也請蔡總統與民進黨，不要再繼續錯下去。