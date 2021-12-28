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林昶佐控信箱被塞罷免黑函 罷昶團體：別空口無憑指控

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
林昶佐說，許多民眾家裡信箱，被塞入不同的罷免黑函。記者潘才鉉／攝影
林昶佐說，許多民眾家裡信箱，被塞入不同的罷免黑函。記者潘才鉉／攝影

林昶佐罷免案1月9日投票，林今早站街口宣傳時，有民眾違停下車大喊「反對林昶佐」，最後出動警察處理，另外，林昶佐也指控有罷免黑函，罷昶公民團體清林散昶發言人高毓安今天回應，除非林昶佐證明黑函來自誰，不然不要說這種空口無憑的指控，另外，林昶佐在街頭被嗆，不要覺得反對他的人就是來自罷免團體，有可能是真實在地聲音。

林昶佐今天一早在和平西路、南海路交叉口宣傳反罷免，突然有民眾直接違規停車在十字路口轉角，並下車表大喊「反對林昶佐」，該位民眾還對陪同宣傳反罷免的北市議員劉耀仁，做出推擠的舉動，林昶佐呼籲，絕對不能容忍任何一方採取暴力、無視法律的行為。

對此，清林散昶發言人高毓安表示，嗆聲的民眾是要表達反對立場，林昶佐說對方是罷免團體，林不要覺得反對的人就是什麼團體，有可能就是真實的在地聲音，不要給任何人貼標籤。甚至罷昶團體很自愛、嚴以律己，爭議的事情會導致目標中間選民跑掉，他們不會做。

另外，針對林昶佐質疑罷免黑函多，上面寫著「罷免林昶佐就是拒絕日本核食」，連他中正區住家信箱也收到黑函。高毓安表示，有沒有選民情緒高漲做這樣的黑函，他們不得而知，不過罷昶公民團體非常自愛，不會做這種拿石頭砸自己腳的事，好讓林昶佐賣可憐，除非林昶佐證明黑函來自誰，不然不要說這種空口無憑的指控。

甚至罷昶公民團體也質疑，這搞不好是林昶佐自己自導自演作秀，呼籲林昶佐不要拿這個不知道哪裡來的黑函賣可憐，更不要再作秀，請誠實面對萬華在地不滿的聲音，才是反罷免比較有效果的做法，才不會激化對立。

林昶佐 罷免 公民團體

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