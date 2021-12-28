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林昶佐街頭遭嗆 鍾小平遇挺昶人士比中指「小事啦」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
林昶佐今早赴萬華區直興市場掃街。記者潘才鉉／攝影
林昶佐今早赴萬華區直興市場掃街。記者潘才鉉／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免案將在1月9日投票，挺昶、罷昶雙方忙掃街。林昶佐今早遭民眾嗆聲，推動罷昶的無黨籍北市議員鍾小平說，不知道此事，但今早也遇挺昶民眾對他比中指，他認為這代表民眾對罷免案反應激烈，「常常碰到啦，小事。」

針對站口被人嗆聲，林昶佐表示，這些行為的人是不是罷免方團體的成員，罷免方要自行說明，因為罷免團體分很多派系，外界也無法理解是哪一派系所為，但是整體來說，罷免方做出很荒唐的事情，罷免理由都已經不存在卻還想要繼續做下去，甚至說是為了給國民黨的禮物，這都不是正常民主之下應該要看到的。

鍾小平則說不知道林昶佐遇到嗆聲民眾的事，但他說，今天早上九點半去萬華區東三水市場拜票，也遇挺昶民眾對他比中指，「常常碰到啦，小事。」

鍾小平說，若是遭打他就會開告，罵人的話就算了，這只能表示雙方都對罷免案反應激烈；另外，對於反昶民眾違規停車一事，他呼籲，民眾對於罷免案的激情，還是要符合法律才行。

另外，林昶佐今早赴萬華區直興市場掃街，高雄市議員黃捷也陪同表示支持，他感謝黃捷北上支持，還有直興市場會長、副會長，以及周邊里長都陪他一起掃街。媒體問及林昶佐稍早街頭宣傳，遭罷免民眾嗆聲一事，身旁在地支持者則搶先一步大喊「支持林昶佐」。

他說，他與黃捷是好朋友，過去黃捷面臨罷免的時候，兩人就討論過該如何面對，沒想到過了一年，卻輪到他要來面對罷免關卡。「黃捷能挺過那一關，我們現在也能挺過。」

不過，有意參與中正萬華區議員的林冠勳今在臉書發表罷昶意見，林冠勳說，做為一個中正萬華在地人，他仍不能接受在今年疫情爆發時，把受害最深的萬華污名化為「破口」，他批評，林昶佐從選舉以來，到民代的日常，秀味十足，前一句香港，後一句圖博，左一句熱比婭，右一句達賴喇嘛，卻廢弛地方事務。

台北市議員鍾小平（右）與罷免領銜人鄭大平（左）。記者曾原信／攝影
台北市議員鍾小平（右）與罷免領銜人鄭大平（左）。記者曾原信／攝影

罷免 林昶佐 黃捷

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