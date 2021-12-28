角逐下屆北市選戰？ 陳建仁：每人都該盡心使台灣更美好

2022藍綠白北市長選戰布局，傳言民進黨可能由前副總統陳建仁披戰袍，以學者身分爭取中間選民；今天上午陳前往參加澎湖惠民醫院動土典禮時，再度被問及此事，他只說，願意站在中研院士的立場，在學術與國際合作上，對人類有更多的貢獻。

今天上午陳建仁上午出席典禮時，再度被媒體提問到參選下屆台北市長的傳言，他說，全台灣每個人都應該盡自己的心力，來使台灣這塊土地更加美好幸褔，願意站在中研院士的立場，在學術與國際合作上，對人類有更多的貢獻。

面對澎湖惠民醫院，為當地重要醫療與長照支柱，建體因長年的風沙吹蝕而老化，設備及空間也陳舊，急需重建，陳建仁強調，目前惠民醫院重建經費，在大家慷慨解囊已到達一半，因疫情緣故減緩，呼籲全國鄉親踴躍捐款，大家照顧澎湖最需要長照的地區，也有最多長者的地方得到愛心與照顧，能讓醫院早日完成，也是對澎湖最大祝福。