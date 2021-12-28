北市敬老金爭議 宋楚瑜：市府硬照性子走是民主危機

親民黨主席宋楚瑜今天在臉書以「台灣的民主如何不死？」發表歲末「敢」言。他提到，近日台北市議會大戰市長柯文哲的重陽敬老金發放問題，當有人走完民主的遊戲規則後，如果台北市政府還硬要照自己的性子走，這才是台灣民主可能會死的重大危機。

宋楚瑜說，最近台灣政治圈很流行的一句話，叫做「台灣民主已死」，他歷經從威權走向民主的重要階段，親眼見證台灣民主化的進程，擁有權力的執政當局如何以開闊的胸襟，用不流血的憲政改革一步步走到今日。

宋楚瑜說，民進黨在立法院將明年度中央政府總預算案，不經委員會審查，直接逕付二讀。經過媒體大幅報導，在野黨大肆批判下，民進黨最終同意復議，總預算回復到委員會審查階段。這總算是對台灣民主不想死做了努力的例證。

宋楚瑜提到，對於敬老金排不排富的問題，市議會與市政府鬧的很僵。台北市議會先表決發放不排富的敬老金，隨即市政府提出覆議，台北市議會又再度用多數票否決覆議案，結果北市府卻表示，將轉送行政院把敬老金條例函告無效，發不發敬老金還不一定。

宋楚瑜說，覆議被否決，當前世界民主慣例處理的方式是接受或辭職，如果民主遊戲規則大家都遵守著走，台灣民主自然不死，但當有人走完民主的遊戲規則後，如台北市政府還硬要照自己的性子走，這才是台灣民主可能會死的重大危機。

宋楚瑜說，台南市議會通過一項臨時提案，內容是建請中央改國號，將中華民國改為「台灣共和國」，令人瞠目的是這個提案還是國民黨議員所提出來，並在民進黨議員不反對下通過。對此，國民黨中央卻說「理解議員用意」。

宋楚瑜質疑，面對如此大是大非之事，明知處理兩岸問題已經十分複雜，最怕擦槍走火，自詡為最大在野黨，卻放任政黨議員輕率提案，政黨可以置之不管，也不採取補救措施撤回提案，如何讓同黨同志齊心協力，取得人民的信任？若台灣每個政黨對從政同志都是這樣的態度，台灣政黨政治如何建立責任政治？民主豈能不崩潰？台灣的民主能「長命百歲」嗎？

宋楚瑜說，已故政治學家歐唐諾說過，政治行動者對民主的承諾與使命關係到民主鞏固的成敗，尤其當這些政治行動者意識到遊戲規則可能將有損其利益時，是否能在明知可能的利益損失下，仍然願意繼續服從遊戲規則，如此才能確保民主鞏固的進行。如何保護台灣民主不死，所有政治工作者恐怕都得對自身的行為省思再三。