國民黨立院幹部改選 曾銘宗李德維當選總召、副書記長
國民黨團今辦下屆黨團總召與首席副書記長改選，最後分由前總召、立委曾銘宗與立委李德維當選，現任首席副書記長萬美玲則將升任書記長。新任三長預計明年2月1日新會期開議時就任，但初步規劃1月臨時會就會參與黨團幹部運作。
這次國民黨團總召選舉，由兩位前總召曾銘宗與林為洲角逐，因兩人也分別曾任黨秘書長與副秘書長，這場選舉也被視為是秘書長級之爭，今天投票結果，曾以獲30票壓倒林的6票勝出。
至於首席副書記長選舉，原本有不分區立委李德維、李貴敏、陳以信與新北市立委洪孟楷登記，但今天投票前洪與陳宣布退選，形成雙李之爭，最後由李德維以獲23票，打敗獲12票支持的李貴敏當選，1票無效票。
今天中午選舉由黨秘書長黃健庭主持，國民黨籍立委僅立委廖國棟、傅崐萁未出席，立委孔文吉未投票。
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