快訊

宋少卿「相聲瓦舍」演出即刻卡嚓 馮翊綱：不會讓酒駕累犯上台

哈薩克代表團增7例Omicron變異株 疑近身比賽訓練傳染

國民黨立院幹部改選 曾銘宗李德維當選總召、副書記長

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨團今辦下屆黨團總召與首席副書記長改選，最後分由前總召、立委曾銘宗與立委李德維當選，現任首席副書記長萬美玲則將升任書記長。新任三長預計明年2月1日新會期開議時就任，但初步規劃1月臨時會就會參與黨團幹部運作。記者周志豪／攝影
國民黨團今辦下屆黨團總召與首席副書記長改選，最後分由前總召、立委曾銘宗與立委李德維當選，現任首席副書記長萬美玲則將升任書記長。新任三長預計明年2月1日新會期開議時就任，但初步規劃1月臨時會就會參與黨團幹部運作。記者周志豪／攝影

國民黨團今辦下屆黨團總召與首席副書記長改選，最後分由前總召、立委曾銘宗與立委李德維當選，現任首席副書記長萬美玲則將升任書記長。新任三長預計明年2月1日新會期開議時就任，但初步規劃1月臨時會就會參與黨團幹部運作。

這次國民黨團總召選舉，由兩位前總召曾銘宗與林為洲角逐，因兩人也分別曾任黨秘書長與副秘書長，這場選舉也被視為是秘書長級之爭，今天投票結果，曾以獲30票壓倒林的6票勝出。

至於首席副書記長選舉，原本有不分區立委李德維、李貴敏、陳以信與新北市立委洪孟楷登記，但今天投票前洪與陳宣布退選，形成雙李之爭，最後由李德維以獲23票，打敗獲12票支持的李貴敏當選，1票無效票。

今天中午選舉由黨秘書長黃健庭主持，國民黨籍立委僅立委廖國棟、傅崐萁未出席，立委孔文吉未投票。

投票 國民黨

延伸閱讀

預算案能包裹表決？立院秘書長：不合適、最好不要

國民黨總召28日改選 曾銘宗、林為洲上演秘書長級之爭

控陳菊挪用氣爆善款 曾銘宗、許淑華、陳麗娜獲不起訴

藍委：選舉起伏就像王力宏 前幾天還是男神現眾人喊打

相關新聞

國民黨立院幹部改選 曾銘宗李德維當選總召、副書記長

國民黨團今辦下屆黨團總召與首席副書記長改選，最後分由前總召、立委曾銘宗與立委李德維當選，現任首席副書記長萬美玲則將升任書...

密室協商惹民怨...林智堅不選了 難道竹竹併就可繼續蠻幹？

林智堅宣布不選大新竹市長，實情是多數民意不支持，更進一步說，這波大新竹合併自19日總統府那場府、院、黨具高度共識的高層會議開始，一直到媒體報導林智堅昨天晚間宣布不選大新竹市長前，曾先到總統府面見蔡英文總統，整個過程從頭至尾都是密室政治， 瀰漫著濃濃威權氣味，那是台灣民眾最討厭的味道。

林昶佐控信箱被塞罷免黑函 罷昶團體：別空口無憑指控

林昶佐罷免案1月9日投票，林今早站街口宣傳時，有民眾違停下車大喊「反對林昶佐」，最後出動警察處理，另外，林昶佐也指控有罷...

【竹竹併風暴／中】林智堅棄選大新竹 聲勢可望水漲船高成民進黨最大活棋

地制法修法、新竹縣市合併升格話題正熱，被認定是升格後民進黨最可能參選的新竹市長林智堅，昨晚忽然宣布不會參選大新竹合併後首任市長。此舉看來是林智堅為新竹縣市合併升格，做出重大犧牲，從政治角度看，不失為高明政治操作。

林昶佐街頭遭嗆 鍾小平遇挺昶人士比中指「小事啦」

無黨籍立委林昶佐罷免案將在1月9日投票，挺昶、罷昶雙方忙掃街。林昶佐今早遭民眾嗆聲，推動罷昶的無黨籍北市議員鍾小平說，不...

拜登簽署國防授權法案助台防衛 總統府感謝

美國總統拜登今天簽署「2022會計年度國防授權法案（NDAA 2022）」，將協助台灣發展不對稱防衛能力。總統府發言人張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。