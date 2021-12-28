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自家信箱也收黑函 林昶佐：最惡質的報復性罷免

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
陸續有民眾向林昶佐反映，家裡的信箱被塞入不同的選舉黑函。記者潘才鉉／攝影
陸續有民眾向林昶佐反映，家裡的信箱被塞入不同的選舉黑函。記者潘才鉉／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免案將在1月9日投票，林昶佐今在萬華區掃街時受訪表示，近期出現許多罷免他的黑函，讓他批評罷免方罷免理由用造謠的、連署用作弊的、看板還侵占別人的，道理講不贏就用抹黑，發這種東西怎麼可能不是惡罷。「這一年多來個報復性罷免案，沒有比這場還要惡質。」

林昶佐今早通勤時間站路口宣傳，有罷昶人士直接路口停車嗆聲。他回憶稍早事件說，「我是覺得有點誇張。」講道理講不贏人，也不要變成動手動腳，罷免方還有干擾現場設施，這裡完全不是民主制度應該看到的行為，也非罷免的本質。

林昶佐表示，近期也出現許多罷免黑函，有的寫說「罷免林昶佐就是拒絕日本核食」，他認為這是非常奇怪的描述，台灣對於核食把關嚴格，外交部、經濟部、農委會都多次澄清，進口食品沒有超標，自2011年3月15日起檢測所有日本進口食品17萬件，都是100％符合台灣嚴格的輻射標準，微量檢出231件也均退運、銷毀，根本沒有進口核食的問題。

林昶佐表示，連他位於中正區的住家信箱，也收到選舉黑函。黑函指控他焦慮症不能當立委，完全是歧視身心症、歧視現代文明病的論述，他是否適合擔任立委，有許多專業評鑑可以證明，決不能以患有任何疾病當作不適任立委的指控，「發這種東西怎麼可能不是惡罷。」

林昶佐批評，罷免方的罷免理由用造謠的、連署用作弊的、看板還侵占別人的，道理講不贏就抹黑、發黑函，這一年多來個報復性罷免案，沒有比這場還要惡質，希望大家停止惡意罷免。

罷免 林昶佐 核食

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