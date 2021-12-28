綠營狂打顏寬恒違建 國民黨抓包綠民代8處服務處疑違建

台中中二選區立委補選倒數10天，國民黨今天舉行「溫柔堅定？林靜儀多的是你不知道的『囂張跋扈』」記者會，指民進黨候選人林靜儀過去言論，包括「穿防彈衣才能選台中選區」、「限電解決少子化」、「（BNT）1500萬劑都到貨打不完」等，根本不適任中二選區的立委。

此外，國民黨文傳會前副主委鄭照新更進一步揭露民進黨立委蔡其昌與議員陳世凱、張家銨等人，多達8處的服務處「疑似違建」，呼籲民進黨鋪天蓋地顏寬恒之前，應該先向社會交代清楚這些服務處是否違法。

國民黨文傳會副主委王鴻薇指出，林靜儀過去「金句連連」，包括「晚上10點後限電，解決能源問題、少子女化問題」、「穿防彈衣才能選台中選區」、「當魯蛇怪爸爸當年沒戴套」、「用湯匙喝珍奶很離譜嗎？」不僅汙名化台中，那麼近來高雄多次跳電，是否也是要解決少子化問題？

鄭照新指出，林靜儀在勞基法修正案時，冷血背叛她的醫護同事，醫勞盟當時批評「林靜儀換了位置、換了腦袋」。而當醫護打電話到辦公室抗議，林卻直接拔掉電話線拒接電話、還扯因為助理「去大便」。此外，在礦業法修法時，林也說「礦業法就是一個修法過程拼命加蔥加到整鍋壞掉的例子」，荒謬言行連自家立委林淑芬都看不下去，痛批她「不用老是指著人民的鼻子教訓」。