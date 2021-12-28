刑法三讀修正加重侮辱公務員罪責 小綠批大綠可恥

立法院今三讀通過刑法修正案，雖刪除侮辱公署罪，但大幅加重侮辱公務員罪。時代力量立委陳椒華批評，修法後加重侮辱公務員罪，讓被判刑的人連易科罰金的機會都沒有，民進黨進入廟堂就忘記出身，忘記自己曾經走過街頭，可恥。

今天三讀通過的加重侮辱公署罪刑法修正案，通過版本為民進黨團修正動議，國民黨立委葉毓蘭也有相關提案。

通過的刑法修正案加重侮辱公務員刑責部分，將公然侮辱公務員刑責由原本可處6個月以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金，加重為可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

而對「意圖」侮辱公務員而損壞、除去或汙穢時貼公共場所文告者，由原本可處拘役或3000元以下罰金，加重為可處拘役或6萬元以下罰金。

警政署統計，自2015年起至去年10月止，因妨害公務遭移送7833件，其中7483件對象為警察，占95.53%。對警察妨害公務案件中起訴5269件，緩起訴425件，判有罪3384件，有罪率達64.2%，其中98.67%為遭判6個月以下有期徒刑輕罪。

進一步分析，對警察妨害公務案件中，以駕駛動力交通工具衝撞者有586件（占7.83%），持凶器或危險物品攻擊者有1015件（占13.56%）。

此外，因應大法官釋字第796號解釋，今天刑法修正案也修正假釋取消規定，未來假釋中「因故意更犯罪」遭判刑，判決6個月以上有期徒刑仍當然撤銷假釋，但遭判6個月以下有期徒刑或緩刑者，是否要撤銷假釋，得由執法機關裁量。

司法院大法官去年11月6日作出釋字第796號解釋，認為現行刑法假釋在犯後撤銷假釋規定，違反憲法第8、23條，應對再犯遭判緩刑或6個月以下有期徒刑者，應個案審酌有無基於特別預防考量。

配合大法官解釋，立法院今三讀修正刑法第78條規定，將原本假釋中因故意犯罪遭判有期徒刑以上刑責者全面撤銷假釋，改為以遭判有期徒刑6個月為界，6個月以上者仍為應撤銷，以下者則要「有再入監執行刑罰之必要」的裁量空間。

法務部表示，原受刑人假釋再遭判有期徒刑一律撤銷假釋規定，有輕重失衡之虞，也不利更生，修法後可避免受刑人假釋期間因觸犯輕罪撤銷原假釋重罪，也可強化配合觀護處遇。

另外，今天通過的刑法修正案中，也加重對公然賭博罪刑責，由原本可處3萬元以下罰金，提高為5萬元以下，並將以電信、電子、網路等設備方式賭博者也明文納入規範，相關賭博設備一經查獲，不論署於犯罪行為人與否均沒入處分。