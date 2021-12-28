反萊豬公投未過 外交部：為CPTPP入會申請創造有利氛圍

外交部發言人歐江安今指出，開放符合安全劑量的美國萊豬進口，為台灣申入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）創造有利的氛圍；至於何時開放日本福食，台灣日本關係協會副秘書長謝柏輝說，「目前並沒有所謂的時間表」。

外交部今舉行線上例行新聞說明會，由歐江安主持，謝柏輝、亞東太平洋司司長周民淦業務簡報。

媒體詢問，反萊豬公投未過，是否有利台灣加入CPTPP，以及目前推動CPTPP進度；歐江安說，開放符合安全劑量的美國萊豬進口，反映出台灣人民與國際接軌的強烈意願，也已向國際傳遞我方加入國際組織及願意遵守國際標準的決心，為我國「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會申請案創造有利的氛圍。

歐江安指出，針對我國申請加入CPTPP的進度，我方目前最重要的推案工作，即為儘速推動CPTPP成立我案的「入會工作小組」；外交部將偕各駐外館處持續與行政院經貿談判辦公室（OTN）及經濟部等相關部會合作，透過各項雙邊及多邊管道爭取CPTPP所有成員國的支持，全力推動我國加入CPTPP，及早達成入會目標。

至於何時開放日本福島五縣食品，謝柏輝表示，外交部一貫立場是尊重與配合食安主管機關的專業判斷，在確保國民食品安全的前提下，依據國際規範及科學數據，並參考其他國家的做法來審慎處理。

謝柏輝說，外交部會持續推動協助雙方建構對話平台，目前並沒有所謂的時間表。

此外，日中防長近日視訊會談，提及台海和平穩定；謝柏輝表示，感謝日本等理念相近國家多次重申台海和平穩定的重要性，未來台灣會持續積極捍衛國家領土主權及自由民主的制度，也會和日本、美國等理念相近國家深化合作，共同維護台海安全及印太地區的和平、穩定與繁榮。

至於駐日代表謝長廷返台行程，謝柏輝僅重申外交部先前的說法，指謝長廷請假返國並依法完成檢疫隔離，返台公務行程包括請見政府高層、會晤政府相關部會首長、安排日本政要訪問台灣的一些計畫、促進台日地方交流等，相關具體行程因涉及公務行程，不便對外提供。