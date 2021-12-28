林昶佐站路口宣傳 罷昶人士推擠鬧場發生衝突

無黨籍立委林昶佐罷免案將在1月9日投票，林昶佐一早站在街口宣傳，爭取民眾支持，不料今早傳出衝突事件，有民眾直接違規停車，下車大喊「反對林昶佐」，最後來出動警察處理；對此，林昶佐表示，絕對不能容忍任何一方採取暴力、無視法律的行為。

林昶佐今早通勤時間在和平西路和南海路交叉口宣傳反罷免，突然有民眾直接違規停車在十字路口轉角，並下車表大喊「反對林昶佐」，該位民眾還對陪同宣傳反罷免的北市議員劉耀仁，做出推擠的舉動，最後是通知警察處理，該位民眾才將違停的車輛駛離。

林昶佐呼籲，他很樂見所有人自由、理性的表達自己意見，但是絕對不能容忍任何一方採取暴力、無視法律的行為。「任何人都不應該動手，如果彼此的立場不同，可以在一月九日做出決定。」

林昶佐表示，台灣、萬華中正在地人昭然的民主精神，卻因為一場毫無正當的罷免，罷免方甚至選擇用激烈的推擠動作侵害他人；有人為了私利、送國民黨禮物不惜激化人民的對立，這正是他最憂心、最不願看到的。