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監院巡查政院 陳菊：願與政院合作 平復威權時期不法

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院巡察行政院。圖／監察院提供
監察院巡察行政院。圖／監察院提供

監察院於今天巡察行政院。監察院長陳菊表示，在現行憲法體制下，監察權是政府施政的外控機制，監察委員針對行政機關涉有違失之工作及施政，或對中央及地方公務人員違法失職進行調查，所提出之調查報告，也常為外界做為檢視行政機關施政的重要參考。監院本次除關心個委員會議題，也提出建議修正之法規共44項。

陳菊身兼國家人權委員會主委，在會中提及，今年7月人權委員會公布首份人權調查報告（林水泉案），是過去威權時期國家以行政不法手段，未經司法程序直接侵害人權的典型案例，這是目前現行法制缺漏，導致無法平反及獲得賠償；自己曾跟著兩位8、90歲的政治受難者（82歲前國策顧問黃華、93歲台大教授張則周），一路從北到南坐車、搭船到小琉球、重回監禁他們的地方，就是要國家承認過去的錯誤、以平復政治受難者的名譽。

陳菊指出，去年履勘不義遺址時，有機會重回她42年前被矇著眼帶去疲勞訊問、關押的安康接待室。安康接待室是威權統治時期，唯一一處警總及調查局兩大情治系統共駐的地方，是見證過去威權時期最直接的證據，也是目前保留完整的閒置空間。

陳菊說，依照「促進轉型正義條例」立法意旨，不義遺址是指威權時期統治者侵害人權事件的發生地，作為人權教育的場所，以反省國家暴力，不能再重蹈覆轍，具有重要的人權指標。因此，不論是不義遺址的保存，或是基於國家人權委員會的調查報告，為了要平復行政不法及財產返還的「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，國家人權委員會、監察院都願意與行政院共同合作，保障人民的權利。

監察院各常設委員會代表，則分別對「從監察院調查案例檢視兩公約財產權、居住權落實情形」、「國防自主推動成效與檢討」、「健全環境檢驗測定之法制作業及檳榔危害防制」、「面對極端氣候，我國水資源之開發與利用現況議題」、「大專校院兼任/專案教師權益保障問題之探討」、「臺鐵安全管理、採購營運與組織改造之檢討」、「誰來接住不斷跌出社會安全網的脆弱兒少」、「執行保安處分與預防社會安全危害之檢討與展望—以監護處分為例」、「後備動員制度改革與強化之檢討」、「『非核家園』後的核災隱憂」、「國內公共場所未符合身心障礙者權利公約有待積極研謀改善」等議題，以及5位委員分別就「警政績效文化之探討」、「台灣族群課題以及『族群平等與發展權』」、「政府應正視合作事業健全發展」、「國民中學教學正常化措施及成效之檢討」、「核安可以公投嗎？/核四重啟+商轉發電，2事項為何可以一起公投？」等議題，在會中向行政院提出討論。

監察院巡察行政院。圖／監察院提供
監察院巡察行政院。圖／監察院提供

人權 監察院 陳菊

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