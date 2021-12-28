監院巡查政院 陳菊：願與政院合作 平復威權時期不法

監察院於今天巡察行政院。監察院長陳菊表示，在現行憲法體制下，監察權是政府施政的外控機制，監察委員針對行政機關涉有違失之工作及施政，或對中央及地方公務人員違法失職進行調查，所提出之調查報告，也常為外界做為檢視行政機關施政的重要參考。監院本次除關心個委員會議題，也提出建議修正之法規共44項。

陳菊身兼國家人權委員會主委，在會中提及，今年7月人權委員會公布首份人權調查報告（林水泉案），是過去威權時期國家以行政不法手段，未經司法程序直接侵害人權的典型案例，這是目前現行法制缺漏，導致無法平反及獲得賠償；自己曾跟著兩位8、90歲的政治受難者（82歲前國策顧問黃華、93歲台大教授張則周），一路從北到南坐車、搭船到小琉球、重回監禁他們的地方，就是要國家承認過去的錯誤、以平復政治受難者的名譽。

陳菊指出，去年履勘不義遺址時，有機會重回她42年前被矇著眼帶去疲勞訊問、關押的安康接待室。安康接待室是威權統治時期，唯一一處警總及調查局兩大情治系統共駐的地方，是見證過去威權時期最直接的證據，也是目前保留完整的閒置空間。

陳菊說，依照「促進轉型正義條例」立法意旨，不義遺址是指威權時期統治者侵害人權事件的發生地，作為人權教育的場所，以反省國家暴力，不能再重蹈覆轍，具有重要的人權指標。因此，不論是不義遺址的保存，或是基於國家人權委員會的調查報告，為了要平復行政不法及財產返還的「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，國家人權委員會、監察院都願意與行政院共同合作，保障人民的權利。