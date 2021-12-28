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影／罷免戰激化！林昶佐街講遭嗆、攻擊文宣塞信箱

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，林昶佐今早於路口宣傳反罷免時，遭支持罷免者當面嗆聲。圖／林昶佐辦公室提供
無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，林昶佐今早於路口宣傳反罷免時，遭支持罷免者當面嗆聲。圖／林昶佐辦公室提供

無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，林昶佐今早於路口宣傳反罷免時，遭支持罷免者當面嗆聲，甚至出現推擠衝突。林昶佐也表示，近日有民眾反映，家裡信箱被塞入選舉黑函，坐實了罷免案是由極端人士發動的惡質罷免。

林昶佐指出，今上午在和平西路和南海路交叉口宣傳反罷免時，有罷免團體的人直接違規停車在十字路口轉角，並下車表達反對意見，險些造成上班通勤的朋友發生車禍，甚至還推擠台北市議員劉耀仁，發生衝突。

林昶佐表示，樂意所有人自由、理性的表達自己意見，但絕不能容忍任何一方採取暴力、無視法律的行為，如果立場不同，可以在1月9日做出決定，但罷免方卻選擇用激烈的推擠動作侵害他人。「有人為了私利、送國民黨禮物，不惜激化人民的對立，這正是我最憂心、最不願看到的」。

林昶佐並指出，近日有民眾家中被塞入一封署名「罷免立委林昶佐崁頂後援會」的黑函，寫下「拒絕日本核食。淘汰不能為民眾健康把關的民代」，但該「後援會」從沒有公開露面，相關指控更是無中生有、含血噴人，他從未主張進口「核食」，也相信沒有任何負責任的政治人物會主張進口遭到核輻射污染的食品。

林昶佐說，還有另一張署名「罷昶總部」的黑函，列舉「罷昶六大原因」，但理由令人啼笑皆非，「這次罷免案爆發一連串荒唐手段，全民難以苟同，現在又出現這種黑函，徹底坐實了這罷免案就是由極端人士所發動的惡質罷免。我要拜託大家，1月9日，一定要站出來投下不同意票，把惡質罷免掃進歷史灰燼，不要再讓這樣的鬧劇繼續擾亂台灣！」

無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，林昶佐表示，近日有民眾反映，家裡信箱被塞入選舉黑函，圖／林昶佐辦公室提供
無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，林昶佐表示，近日有民眾反映，家裡信箱被塞入選舉黑函，圖／林昶佐辦公室提供
無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，林昶佐表示，近日有民眾反映，家裡信箱被塞入選舉黑函，圖／林昶佐辦公室提供
無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，林昶佐表示，近日有民眾反映，家裡信箱被塞入選舉黑函，圖／林昶佐辦公室提供

罷免 林昶佐 核食

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