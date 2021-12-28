立院三讀女性產檢假加碼到7天 配偶也可請陪產檢假

現行勞工懷孕產檢假5日、配偶陪產假5日，立法院會今天三讀通過「性別工作平等法」修正案，明定受僱者在妊娠期間，雇主應給予7天產檢假；受僱者於其配偶分娩時 ，雇主也應給予7日陪產檢及陪產檢假，薪資均照給，施行日期由行政院定之。

行政院會今年7月1日提出修法版本，因應少子女化困境，建構安心懷孕及友善生養之環境，促進工作及家庭平衡，並鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女之責任，內容包含配合產檢次數增加為14次，將產檢假日數由5日增加為7日，請立法院審議。

本次修法也刪除「性別工作平等法」第22條，未來不論配偶是否就業，不再限定須有正當理由，受僱者均得申請育嬰留職停薪及家庭照顧假，鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女責任。

現行性別工作平等法明定，受僱者妊娠期間，雇主應給予產檢假5日，受僱者於配偶分娩時，雇主應給予陪產假5日。三讀通過條文明定，受僱者妊娠期間雇主應給予產檢假7日；受僱者陪伴配偶妊娠產檢或其配偶分娩時，雇主應給予陪產檢及陪產假7日。

條文規定，雇主依前項規定給付產檢假薪資後，就其中超過5天的部分，得向中央主管機關申請補助。但依其他法令規定 ，應給予產檢假超過5天且薪資照給者，不適用之。前項補助業務，由中央主管機關委任勞動部勞工保險局辦理。

條文明定，受僱於僱用30人以上雇主的受僱者，為撫育未滿3歲子女，得向雇主請求每天減少工作時間1小時，減少之工作時間，不得請求報酬；以及調整工作時間。受僱於僱用未滿30人雇主的受僱者，經與雇主協商，雙方合意後，得依前項規定辦理。