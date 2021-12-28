數位發展部今拚三讀通過 民眾黨點出隱憂

立法院會今處理「數位發展部組織法草案」，若三讀通過，將可成立專責的「數位發展部」。不過民眾黨立院黨團今舉行記者會指出，對數發部樂觀其成，但政府應解決數位治理能力缺乏的問題，包括個資保護、專業人員不足、促進數位市場秩序責任等面向。

「成立了數位發展部後，真的就能後解決當前政府的數位問題嗎？」民眾黨立委高虹安提醒政府，數位治理時權責一定要分明，使用各類牽涉到國人或使用者個資的數據時，一定得完善防火牆，避免資料外洩。

高虹安也舉例，耗資1億9千8百萬元「租用」的公費疫苗預約平台即將停用，根據採購網平台，該平台租用期間是到明年6月，提早中止使用，是否可以省下一些民脂民膏？還是只是系統下線，遠超過業產業行情的租用費，依然得要照付？花費近億元租用一個網站服務，是否真的有將人民的血汗錢，花在刀口上？

民眾黨立委邱臣遠表示，黨團認同數位發展部願景及帶動數位產業發展，但面對複雜的數位治理問題，更希望協助政府找到解決方法，而非「選舉口號」，目前院版草案還有許多不足之處，包含數位領域專業人員恐不足、忽略擔起促進數位市場秩序責任等問題。

邱臣遠表示，目前數位發展部分別從經濟部、交通部、國發會與行政院資安處等機關移撥業務，卻仍未納入數位金融科技、也未納入NCC的網路平台監理，甚至各機關人力業務移撥、產業主管機關變更、編組是否裁撤等問題都還沒有談清楚。「業務移撥的機關只想放出雞肋，卻不想失去肥肉給數位發展部，這是目前機關間最大的矛盾」。

民眾黨團呼籲，支持數位發展部成立，但從組織精簡角度，執政黨對於數位發展部業務整合、組織員額移撥與原機關單位精簡，也應該一步到位，未來組織改造，並要往部會整併精簡的方向邁進。