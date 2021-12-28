外交部要求尼加拉瓜 保障我僑胞與台商財產與權益

尼加拉瓜政府下令沒收我國資產並擬轉交中華人民共和國，外界關切旅居尼國的台商及僑胞恐受影響；外交部表示，嚴正要求尼加拉瓜政府保障我僑胞與台商的財產與權益，切勿對旅居尼加拉瓜的我國僑胞採取不理性且不合法的作為。

尼加拉瓜與我斷交後，其政府宣稱基於「一中原則」下令沒收我國駐尼國前大使館館舍並將移轉予中華人民共和國；外交部昨指出，尼加拉瓜政府「非法侵占、不法移轉」，我國政府無法接受且強烈抗議，將訴諸國際社會共同向尼國政府爭取天主教會的應有權利，並研議相關國際訴訟法律救濟管道。

外交部發言人歐江安今在線上例行新聞說明會重申外交部對此事的立場，至於進一步相關措施，歐江安表示，會再適時說明，我方正研議相關法律途徑，並透過管道向國際社會表達我方嚴正關切與不滿。

另有媒體詢問如何保障旅居尼加拉瓜台商的安全與權益，歐江安回應，我國旅居尼加拉瓜的僑胞跟台商向來奉公守法，長年對於促進尼加拉瓜經濟發展有非常重要的貢獻。

歐江安說，外交部嚴正要求尼加拉瓜政府正視我國僑胞對尼國發展有長遠的貢獻，並且保障我國在尼加拉瓜僑胞以及台商的財產與權益，切勿對旅居尼加拉瓜的我國僑胞採取不理性且不合法的作為，否則國際社會將共同譴責與唾棄尼國政府。

外交部同時也呼籲旅居在尼加拉瓜的我國僑胞與台商注意自身安全，若遭受尼加拉瓜政府不當待遇，可與我國兼轄尼加拉瓜相關業務的駐宏都拉斯大使館就近聯繫，以提供必要協助。