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沒有犧牲！林智堅曝不選大新竹轉折：我是修法的阻礙

林智堅宣布不選大新竹市長 鄭正鈐：仍有待驗證

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
新竹市長林智堅（前）昨晚舉行記者會，宣布不會參選明年縣市合併升格後的大新竹市長。本報資料照片，記者王駿杰／攝影
新竹市長林智堅（前）昨晚舉行記者會，宣布不會參選明年縣市合併升格後的大新竹市長。本報資料照片，記者王駿杰／攝影

民進黨力推地制法修法，要促成明年新竹縣市合併升格，挨批匆促立法、因人設事。發動竹竹併的新竹市長林智堅昨宣布不競選升格後大新竹市長拆彈，國民黨籍新竹市立委鄭正鈐上午在臉書表示，重點不在於誰選，而是討論、共識與配套。

鄭正鈐也說，林智堅宣布棄選2022大新竹合併後市長，民進黨「英人設市」疑慮是否會隨之移除，網路上有許多不同討論，仍有待驗證。

鄭正鈐表示，縣市合併攸關國土規劃與區域均衡發展，重點不在於誰選市長，而是必須經過縝密的討論、凝聚共識與提出周延的配套修法；批評民進黨提出荒謬的「一字修法」，還想用「逕付二讀」沒收討論方式強行過關，搞得天下大亂。

鄭正鈐說，攸關台灣未來發展走向的法案，國民黨當然要求要回歸委員會理性討論，但民進黨卻把國民黨要求的理性討論，胡亂指控為「反對發展」、「一己之私」，完全是「作賊喊抓賊」。

鄭正鈐表示，支持與促成大新竹的發展，配套做得好，新竹會更好。縣市合併應傾聽民意、凝聚共識，同時提出修訂「財劃法」的配套措施，從整體國土規劃與區域發展的角度看待縣市合併問題。

縣市合併

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