率隊為林靜儀拉票 蘇嘉全：屏東縣長選舉以後再說

前立法院長蘇嘉全今天帶綠盟理監事到台中市沙鹿區，陪立委補選候選人林靜儀拜票，被問到明年屏東縣長選舉問題，蘇嘉全說，目前他最重要的任務是幫林靜儀補選，衝過這一關，屏東縣長選舉的事，等補選後再說。

中二選區立委補選民進黨候選人林靜儀今天在前立法院長蘇嘉全，前交通部長也是她競選總部主委林佳龍等陪同下，到沙鹿市場掃街拜票。

林佳龍表示，綠盟成員今天都到場陪同林靜儀拜票，進入選戰倒數12天的巷戰，包括市場拜訪，站路口，挨家挨戶的拜票，很多人都想為林靜儀盡一分力，他說來就對了，所有人都編制進入巷戰，很多民意代表，包括現任和卸任立委，還有政務官與社會賢達都站出來，做林靜儀的分身，林靜儀也是正義的化身。

「林靜儀的條件大家都看得清楚」林佳龍說，和對手相比，林靜儀是優質立委，為何選得這麼辛苦，因為對方派系力量，長期把持地方資源，需用百花齊放，進入巷戰，作為倒數階段的全力衝刺。