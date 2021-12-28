黃介正：朱立倫一定會訪美 疫情許可下隨時可出發

國民黨國際事務部今天舉行年終記者會，國際部主任黃介正表示，明年國民黨國際部重點工作除了駐美相關事務外，也將彙整國民黨對於國家安全政策的論述，並廣發媒體與國際友人。至於規劃黨主席朱立倫出訪美國，在疫情許可的情況之下，隨時可以出發，「朱主席一定會到美國訪問」。

目前在美國籌設辦公室的國際部副主任黃裕鈞表示，2022會把國民黨駐美辦公室確定下來並正式運作（1月），隨時掌握美國國內與台美關係的變化。黃強調，目前駐美辦公室相關準備進度超前，美國現在討論台灣的聲量是非常大的，美方希望國民黨代表處未來能有更多訪問團赴美交流。

黃裕鈞表示，在美國許多聲音指出，台灣民主要繼續下去需要強而有力的在野黨，美國雖和中國大陸有所競爭，也反對所有衝突和戰爭，這點和國民黨立場完全一致。國民黨在美國華府受到非常大的歡迎，國際部和駐美代表處在外來一年有許多計畫，讓美方了解國民黨能持續深化台灣民主。

黃介正表示，展望2022，中國共產黨明年秋天將舉行第20次全國代表大會（20大），同年11月8日美國舉行期中選舉，以及台灣年底的九合一地方選舉。這三事件都會牽涉到政策結構和政治板塊，影響台灣如何面對兩個強權，評估他們內部形勢可能帶來的雙邊關係。

黃介正也提及，變種病毒的演變和擴散的不確定度很高，這些都會決定2022年的人員流動、邊境管制和相關國際活動的管制。期待2022年疫苗和藥品的綜合作用能夠讓大家更有機會到國外交流。

不過，黃介正也說，因為疫情關係，傳統外交、教學已經在過去一年從實體會面到實體和虛擬混合的方式，這也對國際工作帶來新的啟發。未來新科技可以帶來非實體的會面，為台灣的外交困境帶來新的想像，也就是未來的國際交流和外交會有新的面貌。