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林智堅宣布不選大新竹市長 翁章梁欽佩：有勇氣

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今受訪時表示，若鄉親支持會尋求連任。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今受訪時表示，若鄉親支持會尋求連任。記者莊祖銘／攝影

新竹市長林智堅昨宣布不參選大新竹市長，嘉義縣長翁章梁今天上午出席3周年就職演說，受訪時表示，林智堅非常有勇氣，「也證明他是為了大新竹晶圓經濟和半導體的發展」，這種精神非常值得敬佩。

嘉義縣近年各項民調高，提到是否競選連任縣長，翁章梁說，鄉親如果支持的話，當然會持續爭取服務鄉親的機會。

翁章梁說，每年會藉此跟所有鄉親報告縣府團隊今年做了什麼、未來會面對什麼、該怎麼努力，此次演講主題「農工大縣，正在實現」，希望能讓所有鄉親瞭解嘉義正在發展。

翁章梁說，年終演講會讓縣府團隊溝通凝聚彼此共識，也凝聚所有想要改變嘉義的人。

翁章梁說，鄉親開始相信「農工大縣」是嘉義縣發展方向，從各種民調發現，鄉親對縣府團隊施政方向表示肯定，「我也會按照這個方向繼續走下去」，如何轉換台糖土地變工業區，帶動經濟發展、就業機會。

縣市合併 翁章梁 林智堅

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