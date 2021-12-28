傅崐萁參選中央委員 違反同舟計畫回黨滿半年參選規定

立委傅崐萁於11月17日國民黨中常會通過同舟計畫後回復黨籍，至今不到一個半月，就已獲得黨中央提名參選中央委員，違反同舟計畫特別辦法要回黨滿6個月才能參加黨公職的規定，引發黨內齟齬。據透露，傅崐萁私下不斷向黨內強調，自己在去年2月就已遞件申請回黨。

同舟計畫特別辦法第六條規定，「本辦法施行期間申請恢復黨權黨員，經核准後經一年年限減半辦理（黨員恢復黨籍經核准後滿6個月）始申請提名登記，參選黨內初選。由本黨提名參加公職人員選舉；以及參加本黨各級委員會委員、黨代表大會代表選舉為候選人」。

不具名中央委員參選人表示，傅崐萁上個月挾著同舟計畫回黨，未經考紀會審查，已經在黨內引發不滿聲浪，現在又獲得黨中央提名參選中央委員，違反同舟特別辦法規定，黨中央如此「因人設事」，那當初何必大動作訂特別辦法，規範回黨半年才能參選黨公職？此特例一開，恐後患無窮。

黨內人士透露，本次中央委員名單看得出朱立倫領導的黨中央已經在逐漸實踐競選黨主席時所提出的政見，也就是希望重新連結社會力與年輕世代，讓黨內組成結構能夠真實反映台灣社會的結構，包容不同階層、群體與世代的聲音，重新打造一個多元但團結的國民黨，所以很多地方民意代表這次也名列其中。

黨內人士指出，黨內結構與社會脫節早已被詬病已久，國民黨要跳脫出同溫層，加速連結社會力、廣納民意絕對是國民黨重新站起的重要一步，除了中央委員名單廣納名義代表外，包括「同舟計畫」每月都有許多新人、年輕世代入黨，此舉也有助於國民黨開拓不同議題及光譜的選票，並加強回應各類議題的能力，讓國民黨重新強起來。