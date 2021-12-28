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基議會民進黨總召將撤換 鄭文婷：政治霸凌零容忍

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆綠總召將撤換，鄭文婷表態不戀棧但政治霸凌零容忍。圖／聯合報系資料照
基隆綠總召將撤換，鄭文婷表態不戀棧但政治霸凌零容忍。圖／聯合報系資料照

民進黨基隆市議會黨團總召鄭文婷已宣布參選基隆市長，爭取黨內提名，有人認為不宜繼續擔任，民進黨部今天討論新總召人選。但一早鄭文婷在臉書貼文，政治霸凌零容忍，表明她不戀棧此位，但拔除她的時機點可議。

鄭文婷昨天表示，她聽說總召身分將被撤換，推測是因她反對外木山填海造陸等有關，「他們說，我跟『敵人』站在一起」對將被「政治霸凌」感到遺憾。民進黨基隆市黨部主委蘇仁和則說，總召沒任期，有2人以上想當就表決。但有議員指鄭文婷宣布參選基隆市長，不宜繼續擔任。

鄭文婷今天在臉書發文說明自己的態度和立場，她說，她是去年7月因蘇仁和擔任民進黨基隆市黨部主委，才接任黨團總召，如果有輪流擔任總召的慣例，至今也已經快1年半為何都沒有換過？且黨團內始終沒有人提及這個事情，為何偏偏挑在她日前發文之後才突然有這樣的講法？

鄭文婷質疑，明年除了她公開表明參選市長之外，到底有哪些人參選？黨部充其量還在選對會討論提名策略的階段，還沒開始作業，黨團要有甚麼選戰目標，黨團甚麼時候變成是選舉的機器，黨團要討論的事情不應該是未來定期會、臨時會的議題方向嗎。如果因為她宣布爭取市長提名而與總召工作有衝突的話，那麼宣布爭取市長提名至今也剛好滿2個月，為何這期間都沒有人提到這個問題呢？

鄭文婷指出，這些說法再漂亮，都掩蓋不了要清除「路障」的惡意，她只求一場公平，她不滿說，臨時取消她的公投說明會場地申請，是誰的指示？她只是希望黨內初選能夠回歸正常，既然黨中央有設定公平競爭的遊戲規則，就讓大家循著這個規則走下去，但她強調，不會去做任何傷害別人的事情，但「如果那隻黑手一直對我靠近，我也只能逐步地把真相攤出來讓大家檢視」，她期待一個公平的競爭機會，哪怕最後結果是輸的，都會心服口服的全力支持獲勝的一方，完成使命。

基隆 民進黨 霸凌

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