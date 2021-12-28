政院版政治受難者權利回復條例 陳菊籲加速蘇貞昌允諾

監察院長陳菊上午率監察委員出席行政院「監察院巡察行政院會議」，特別關注「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，盼政院儘速送立法院；並期盼不義遺址能儘速訂定主管機關並保留。行政院長蘇貞昌允完整保留，相關草案很快會提出。

監察院長陳菊致詞時說，台灣面臨疫情，因為蘇貞昌及領導團隊，能夠守住疫情。此外，當國家政策面臨重要轉折，蘇貞昌團隊在全台上山下海，拿著指揮棒不辭辛勞、一再說明，從人民不了解、誤解到了解政策轉折，最後得到人民信賴。

上午是第六屆監察委員第二次到政院巡查，監察院所提出的調查報告，是檢視行政機關施政的重要參考。

陳菊在致詞時特別關注人權議題。她說，在台灣民主發展過程，她從年輕到現在，歷經五十年，對中間的辛苦、血淚，感同身受。在威權時代，有若干政治犯前輩，沒經過司法程序，人權受到嚴重侵害，有些有適度補償，有些是用流氓檢肅條例，當時做完刑期還是送到屏東、小琉球管訓。

陳菊說，這些人的痛苦都沒有給予任何補償。她進一步指出，42年前美麗島事件，她先到景美看守所，兩天後被送到安坑調查處，眼睛被矇著、手被扣著，以為自己住在地下室，直到42年後，擔任國家人權委員會，到監察院工作，才有機會重新回到安坑調查處，那是警備總處、調查局兩大情治系統共駐的地方。

陳菊說，有很多政治犯前輩在那裡，有血、有淚，可說是通過人間最大慘痛，目前整個空間完整保留，「但到底空間屬於法務部、文化部」，是否有可能像景美綠島作為人權園區，政院還沒有共識，

陳菊說，她一直認為，能夠保留這些遺址，是給我們世代的子孫最好的教育場域，希望歷史的悲劇不要重演，我們能夠在過程之中，得到好的教訓，讓台灣社會知道，民主得來不易，守護要珍惜。

對此，蘇貞昌表示，有關不義遺址處理、回復條例等，他都覺得非常重要，他和陳菊在當年一起再軍事法庭上，面對不義審判，雖然歷經42年，「但什麼時候想起，什麼時候都點滴在心」，也因為有陳菊前輩的犧牲奉獻，打開民主的大門，讓台灣民主落實，一步一步往前走。

蘇貞昌說，歷史不是一天造成，事件不是一蹴可幾，應該就相關前輩們犧牲，儘速予以回覆。他說，政委羅秉成已經針對相關草案就多次審議、審核，很快會提出。不義遺址也都應該完整保留，就現在新店已經有的人權紀念園區，可以作為系列來做更完善的保存，也交由羅秉成督管相關部會，做最快、最妥適的處理。

蘇貞昌說，雖經42年，但相關資料、空間都不應該任其荒廢，反而應完整保存，並利用新科技，如何重塑當年時空、情境，讓現在自由民主開放的社會環境中，才知道當年是如何的困難、不簡單。他說，這些前輩們是如何犧牲、如何勇敢。也只有記取教訓，才能不再重返。這是民主人權最大的，讓我們應該儘速來做的地方。