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最新民調／28％民眾不信蔡總統博士學位

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照
台灣民意基金會董事長游盈隆。本報系資料照

台灣民意基金會今天公布最新民調，針對蔡英文總統「論文門」，有二成八的人相信蔡英文沒有倫敦政經學院的博士論文和學位，四成五不相信。與兩年前相較，相信的人增加。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這項訊息本身對一個現任總統而言，不能不說是一個嚴重的警訊， 因為代表蔡總統統治正當性的道德基礎被持續腐蝕中。

細部民調結果顯示，15.1%非常相信蔡總統沒有博士論文，13.3%還算相信，29.3%不太相信， 15.6%一點也不相信，26.6%沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，和兩年前相比，選擇相信或不相信蔡英文總統沒有 LSE 博士論文和學位的人有了明顯的增減。具體地說，相信蔡總統沒有博士論文和學位的人增加4.6個百分點，不相信的人減少9.2個百分點，一來一往使得相信或不相信雙方差距縮小13.8個百分點，現在只剩下16.5個百分點，這是一個明顯且巨大的轉變。

台灣民意基金會本次民調由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是12月20、21日；以全國為範圍的18歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼 隨機方式抽樣；有效樣本1069人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。

蔡英文 民調 游盈隆

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