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孫大千批高雄酒駕之城 用韓國瑜標準看陳其邁已下台
高雄酒駕事件頻繁，不僅近日發生酒駕肇事者撞死一位母親的悲劇，警方證實高雄市長陳其邁的坐車也遭酒駕追撞過。前立委孫大千在臉書表示，民進黨執政的高雄市不但是天坑之國，也是慶記之都，更是酒駕之城。如果以民進黨檢視前市長韓國瑜的標準，陳其邁不知道該下台多少次了。
孫大千表示，民進黨對於大小綠營官員酒駕的完全容忍，以及行政院對於嚴刑峻法遏止酒駕的作為不夠積極，再加上蔡英文總統只會用文青式的漂亮話矇混過關，最終導致因為酒駕而造成的悲劇一件又一件的發生。
孫大千認為，如果民進黨能夠拿出追殺國民黨的決心來打擊酒駕，如果能夠用總預算逕付二讀的魄力來推動酒駕修法，或是能夠以身作則對黨內大小官員的酒駕行為真正做到零容忍，那麼今天，台灣的情況會不會不一樣？可惜沒如果，只剩下結果。
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