林智堅不選大新竹 高虹安：支持改制升格但切勿草率
新竹市長林智堅今晚表態絕不參選合併後的大新竹首任市長，為政壇投下震撼彈。有意考慮參選新竹市長的民眾黨立委高虹安表示，尊重林智堅市長的選擇，她也強調，民眾黨團支持透過改制升格等方式，為大新竹爭取更多進步的動力，但地方自治、行政區劃、財政劃分等制度需要通盤檢討改革，切勿倉促草率。
高虹安表示，期待政府儘速提出相關國土計畫及都市計畫，並就修法及制度面於中央地方充分討論、實質審查，以啟動縣市合併升格之具體行動。
高虹安也提到，近期新竹縣市合併升格議題引發朝野熱議，許多新竹縣市區域治理效率待提升之問題亦浮現檯面，包含交通、土地、產業等，合併升格前並非只能束手無策，很多議題事實上牽涉到跨區協調合作，企盼雙方縣市首長放下黨派之見，以市民福祉優先，即刻啟動區域共同治理的共識會議，搭起大新竹合作橋梁。
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