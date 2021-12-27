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【即時短評】尼加拉瓜頻出招 我除憤怒 如何保尊嚴？

聯合報 / 記者 張加
尼加拉瓜宣布與我國斷交，天母使館特區隨即將尼加拉瓜國旗卸下。本報資料照片
尼加拉瓜宣布與我國斷交，天母使館特區隨即將尼加拉瓜國旗卸下。本報資料照片

尼加拉瓜與我國斷交，翻臉速度之快，先是片面宣布斷交，隨即要求兩周撤館，如今又沒收我資產轉予北京。兩國數10年情誼，尼國卻在斷交後連續出招損我尊嚴，我方憤怒之餘，也該嚴肅思考當中的問題。

尼加拉瓜與我斷交的原因漸漸浮現，其一是複雜的國際政治。尼國總統奧蒂嘉在大選期間逮捕異議人士及潛在競爭者，美國批尼國選舉已無可信度，並制裁奧蒂嘉政府，加速奧蒂嘉與西方決裂而倒向中國大陸。

北京在蔡政府任內奪走我數個邦交國，華府基於自身利益、美中影響力競爭、幫助台灣拓展國際空間等考量，近年加強力道助台維護邦交；美國出力雖對我有利，卻也讓與美關係惡化的邦交國離我而去，夾在美中之間的台灣，固邦交愈來愈無力。

另一方面，也是台灣自身選擇。這次並非尼加拉瓜在美中之間選邊站而已，而是尼國傾向北京，台灣則與美國主導的民主陣營站在一起，雙方不歡而散。

外交部長吳釗燮日前在立院直說，奧蒂嘉政府是個威權政府，在選舉期間抓了所有反對黨人士，我方對奧蒂嘉政府的處理方式不以為然，「也私下勸說他」；奧蒂嘉陣營希望台灣能在尼國選舉後公開恭賀，但我方並沒有。

吳釗燮這番話引立委疑問，台灣為何對友邦選舉有立場？斷交後，除了怪罪北京掠奪、奧蒂嘉與中俄「抱團取暖」，我方是否有所檢討？畢竟北京施壓、奧蒂嘉不民主行為已久，為何現在斷交。

其實，在尼國選舉期間，台尼已因價值觀不合影響關係，但我方到11月底才發現不尋常的跡象；若早些警覺，或許能更妥適處理雙邊關係，甚至我國資產。

僅剩的14個友邦，不太可能都與我共享價值觀與利益，也難保與美國關係堅不可摧，卻持續面對北京施壓、利誘。面對如此國際現實，若我仍不檢討及調整鞏固邦交策略，除了難逃斷交惡夢，也可能進一步損及我國資產及尊嚴。

斷交 北京

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