孫曉雅接受YouTuber專訪 再籲北京停止破壞穩定

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅接受YouTuber阿滴訪問，被問及共機擾台，孫曉雅重申，美國政府對此事的態度很明確，認為這些侵犯台灣領空的行為會破壞穩定，可能造成錯估情勢的風險，「我們強力呼籲中華人民共和國停止這樣的行為」。

孫曉雅並說，不僅是在台灣周圍的海空域，在南海的行為也一樣；而她認為，向北京追究責任或向任何國家追究責任，最好的方法就是國際社會能站在一起共同發聲，告訴他們這是不能被接受的。

孫曉雅也表示，她認為要讓北京了解，台灣人民擁有蓬勃的民主政治，他們想要擁有自己的聲音，而且必須能為自己的未來發聲。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）接受YouTuber阿滴專訪，回答網友的提問，包括美國簽證政策、打哪些疫苗可以入境美國、為何要求台積電自願性繳交資料、身為AIT處長的首要目標等。

有關美方要求台積電繳交資料，孫曉雅指出，資料要求的範圍其實比台積電，甚至比台灣要廣很多，是要求全球美國半導體製造商和美國公司半導體供應鏈提供相關資料，這包括記憶體晶片、封裝測試和運輸產品的物流業者。

孫曉雅說明，因為現在晶片短缺嚴重影響了整個汽車供應鏈，供應鏈上下游的公司嘗試要找出問題出在哪裡，想了解是不是該推出一些激勵政策，或是調整關稅之類的事情，為更加了解現在的狀況，他們才能在了解狀況後做出最好的政策決定。

至於身為AIT處長的首要目標，孫曉雅表示，主要就是檢視一直以來美國和台灣關係框架下的議題，包括人才交流、良好經貿關係、共同價值、強力的防禦安全關係等，這些是她會盡力繼續推行的議題。

她接著說，有兩個範疇是屬於新的，或是熱門的議題，即網路安全與供應鏈；台灣是規模很大的交易經濟體，在全球供應鏈中占有重要的角色，所以在這裡有很多雙方能一起做的事情，以確保全球供應鏈可以順利有效的運行。

談到美國捐台新冠疫苗，孫曉雅說，疫情剛開始的時候，她人在美國，台灣送給美國個人防護設備、醫療口罩等，當時美國情況真的非常糟糕，真的很需要這些東西，而台灣捐贈了很大數量給美國；美方很開心能在台灣需要的時候，回贈疫苗給台灣。