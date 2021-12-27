尼加拉瓜總統沒收我資產 外交部：研議國際訴訟法律救濟管道

外交部今說明，駐尼國大使館依雙橡園處理模式，以象徵性1美元將館舍出售予尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）天主教教會作為公益用途；我將訴諸國際社會共同向尼國政府爭取天主教會的應有權利，並刻研議相關國際訴訟法律救濟管道。

尼加拉瓜媒體今報導指出，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈的資產，並轉移給中華人民共和國。

外交部稍早回應，台灣與尼加拉瓜10日終止外交關係後，尼國政府有義務保護我國的館舍及使館財產與檔案；對於尼加拉瓜政府不法侵佔我國館產，不法移轉給中華人民共和國，我國政府無法接受並且表達強烈抗議。

媒體詢問我駐尼加拉瓜大使館舍後續處理情形，外交部補充說明指出，尼加拉瓜違反國際慣例要求我國駐尼國人員在兩週內全數撤離尼國；我國駐尼國大使館為善盡處理境外國有財產的責任，在情況緊急且時間極為有限的情形下，依雙橡園處理模式，以象徵性1美元的金額將我國大使館館舍出售予尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）天主教教會作為公益用途。

外交部說，我國在尼加拉瓜的其他國有財產，均依國有財產法的規定及程序，在大使館12月23日撤館前，已完成辦理公開出售。

外交部表示，我方已與尼加拉瓜首都馬納瓜天主教教會簽訂大使館館舍轉讓契約並經過公證，程序合法且產權已屬於馬納瓜總教區教會。

外交部指出，尼加拉瓜政府下令沒收我國大使館並擬轉讓給中華人民共和國的作法是非法侵佔、不法移轉，已嚴重違反國際法規範；我方將盡力協助尼國天主教教會，訴諸國際社會共同向尼國政府爭取天主教會的應有權利，並刻研議相關國際訴訟法律救濟管道。