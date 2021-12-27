國旗竟倒掛 台美會鄭重道歉：代班工友不熟悉操作

有民眾發現「台灣美國事務委員會」內的中華民國國旗今天竟「倒掛」，外交部回應，主因代班工友不熟悉操作所致，台美會也對此嚴重疏失鄭重道歉；國旗已轉回正確方向。

美國於1979年依據「台灣關係法」成立美國在台協會（AIT），我方成立對等機構「北美事務協調委員會」；2019年「台灣關係法」40周年之際，北協更名為「台灣美國事務委員會」，並於同年6月舉行揭牌典禮，總統蔡英文也出席。

今有媒體報導，民眾上午看見台美會內的中華民國國旗竟然「倒掛」。國旗倒掛，一般被認為代表著發生國難、該地淪陷、甚至是向敵方投降，對國家名聲有嚴重影響，可能觸犯刑法第160條，意圖侮辱中華民國，而公然損壞、除去或污辱中華民國之國徽、國旗罪，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

外交部今表示，有關台美會本日（27日）上午出現國旗倒置情形，主要因為代班工友不熟悉操作所致，此為台美會嚴重疏失，經提醒後已立即更正；對於此項嚴重錯誤，台美會鄭重致歉，日後會嚴格加強管理。