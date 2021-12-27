修憲委員會納臨時會 藍黨團：也應討論國家體制改革

立法院長游錫堃今召集朝野協商「修憲委員會」召開事宜，朝野對是否在臨時會召開未有共識。國民黨立院黨團會後發布新聞稿質疑，民進黨強勢主導要簽署「修憲議程納入本會期臨時會議程」的朝野協商結論。國民黨團質疑，是想凝聚共識好好修憲，還是又把修憲當成2022選舉的策略性工具，國人看得很清楚。

國民黨團指出，修憲是凝聚最大共識，不是多數碾壓。修憲乃國之大事，難道民進黨要比照「地制法」修法，強勢碾壓在野黨嗎？修憲攸關國家長遠發展，不應該好好討論，凝聚最大共識？黨團支持18歲公民權入憲，更希望在此關鍵時刻，朝野能靜下心來，好好討論國家體制改革，才是對的起人民和未來子孫。

國民黨團呼籲，民進黨政府如果要真心修憲，就請讓修憲回歸「修憲委員會」，讓修憲委員會5位召委，比照常設8個委員會一樣，好好開召集委員會議，找出交集；過多政治算計，都無助形成共識。