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民眾黨中央委員募款百萬僅2人達標？ 蔡炳坤：黨要用智慧解決

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長、中央委員蔡炳坤(左)今也被問到對林思宇辭中央委員看法，蔡炳坤說，因陳思宇有參選意願，她自己認為避免角色衝突，辭掉也是一種個人的權益。記者林麗玉／攝影
北市副市長、中央委員蔡炳坤(左)今也被問到對林思宇辭中央委員看法，蔡炳坤說，因陳思宇有參選意願，她自己認為避免角色衝突，辭掉也是一種個人的權益。記者林麗玉／攝影

民眾黨中央委員為黨內最高決策群，1年須負擔100萬元募款責任額，日前傳出年底將至僅2人達標，爭取北市議員參選的前中央委員陳思宇，耶誕夜時也宣布辭去中央委員一職。北市副市長、中央委員蔡炳坤今也被問到對林思宇辭中央委員看法，蔡炳坤說，因陳思宇有參選意願，她自己認為避免角色衝突，辭掉也是一種個人的權益。

媒體追問，陳思宇沒募款達標就請辭，是否外界觀感不佳？蔡炳坤說，這幾天此議題都有被討論，本周三也有中央委員會，黨內第一次遇到要募款、還受疫情影響的問題，這應該用智慧來解決問題。至於陳思宇因有參選議員意願，避免角色上有衝突，辭掉中央委員，也是一種個人的權益。

對於黨內仍有許多中央委員未達100萬募款責任額目標，已達標的蔡炳坤說，他個人會用更理解的心情看待，尤其多數票選的中央委員較年輕，社會歷練等因素要他們募款這麼多錢，相對有困難，不過規定既然如此，就要努力達成目標，也希望最短時間內，盡量幫助大家達成目標。

蔡炳坤說，黨現行規定，票選的中央委員一年要募款100萬元，以今年疫情狀況，百工百業都受到影響，所以募款上，許多人一定會遇到困難，但距離年底還有幾天時間，他知道有幾位中央委員，陸陸續續努力希望達成目標。

募款 蔡炳坤 陳思宇

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