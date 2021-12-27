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臨時會開修憲委員會朝野沒共識 游錫堃憂一事無成

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／截自國會頻道直播
圖／截自國會頻道直播

立法院長游錫堃今下午召集朝野協商，討論修憲委員會召開及相關事宜，朝野對於是否要在明年1月臨時會召開修憲委員會，以及修憲複決是否要綁2022年選舉，無法達成共識，游錫堃最後裁示宣布散會，並請朝野黨團總召持續溝通。

立法院成立修憲委員會，民進黨立委鍾佳濱、周春米、管碧玲及國民黨立委李貴敏、鄭麗文等5名修憲委員會召委日前舉行召委會議，對於由誰擔任會議主席及委員會議程安排未有共識，決議由游錫堃召集朝野協商。

民進黨團總召柯建銘說，不管要討論哪些議題，18歲公民權等有共識的可以先處理，民進黨和民眾黨、時代力量講得很清楚，希望在臨時會召開修憲委員會，看是要召開5場公聽會、5場委員會好好討論，或是另外途徑，優先處理相對單純的18歲公民權，其他議題下會期處理。

柯建銘質疑，國民黨反對在臨時會召開修憲委員會，也反對不能與2022年選舉合併，根本就是反修憲，還講一大堆。

國民黨團書記長陳玉珍說，國民黨除了支持18歲公民權，修憲是難得機遇，這屆立委任期到2024，憲法最應該討論的是國家體制，常常面臨總統有權無責，難得有修憲機會就充分討論，讓國家制度走上正軌，才是幫國家訂立長治久安的制度。但明年1月的臨時會應好好處理總預算案，為何要在臨時會召開修憲委員會，還押時間。

游錫堃會後透過臉書表示，「修憲委員會」一直開不成，距離修憲案複決的公告時間只剩下3個月，繼續耽擱下去，「修憲」可能會一事無成，他身為立法院長，感到非常擔憂。今天協商經過一個小時熱烈討論，各黨團對修憲都表達重視，但進行方式仍有一些不同意見，必須回去再研究。

游錫堃說，期盼各黨團也利用機會繼續溝通，如果有需要他再度出面協調，他也很樂意，希望很快會有好消息。

修憲 游錫堃 國民黨

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