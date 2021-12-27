監委指核電廠處置程序無法因應核災 糾正經濟部、台電

監察委員田秋堇、趙永清今天發布新聞稿，指國內核電廠存在核災隱憂，台電公司長期對外宣稱「機組斷然處置程序」為萬無一失之機制，對其中人性嚴酷考驗避而不談、對核災之防範破口視而不見，殊有違失，經濟部洵難辭監督不力，因此提案通過糾正經濟部及台電公司。

監委指出，民國100年3月11日，日本福島核災發生後，同年4月間原能會核定「我國核能電廠現有安全防護體制全面體檢方案」，要求台電公司建立「機組斷然處置程序」以因應複合式災害，並於107年4月間公布「核能電廠斷然處置程序指引（Ultimate Response Guideline，簡稱URG）」。100年至今，國內權責機關即以此程序為護國神器，不斷宣稱台灣因此不致發生福島式的爐心熔毀核災。並以此為由，認為「緊急應變計畫區」僅設8公里即可因應，以致我國緊急應變計畫區僅有美國16公里的一半。

新聞稿指出，天有不測風雲，我國若發生類似日本福島核災等級的災害，該程序能否發揮其宣稱之功效，確能有效保障國人澈底免於核電廠之毀滅性災變？且「斷然處置」程序起動時，核電廠往往已處於極為驚恐危急之際，如何確保第一線留守人員臨危而仍死守崗位？如何確保未有人臨時逃避或離職、仍有足夠人員死守現場按部就班執行斷然處置完整全套程序？均顯有疑慮，實有詳究之必要，田秋堇及趙永清因此立案調查。

調查發現，日本福島核災發生後，行政院核定之「我國核能電廠現有安全防護體制全面體檢方案」旋要求台電公司建立機組「斷然處置程序」以因應全球益趨複雜莫測之複合式天災，國內權責機關爰多年來幾乎視此程序為保命符，不斷宣稱台灣核能安全已升級，不致發生福島式核災，然此程序最終成敗關鍵端賴現場工作人員原地死守，此乃人性嚴酷考驗，相關單位對此長期皆避而不談，更有專業訓練及操作經驗等要素，皆未臻可靠無虞，尤有甚多不確定因素迄未充分掌控。

調查報告認為，全球核電廠莫不對嚴重核災恐懼謹慎以待，詎該公司竟長期對外宣稱因「斷然處置程序」為萬無一失之機制，台灣無須憂慮爐心熔毀核災，殊有違失，經濟部難辭監督不力之咎。因此依憲法第97條第1項及監察法第24條規定提案糾正經濟部及台電公司。

調查報告也說，斷然處置程序或可降災，但「斷然處置程序」一旦啟動即表示核電廠處於極大危險之中，要求現場數十甚至數百人皆全員死守，以個人性命守衛核電廠及家園，此乃人性莫大考驗，然調查期間，兩位監委詢問台電公司，是否確認家屬明白台電員工面對大難時需死守核電廠之責任，台電僅表示，無法確認家屬是否了解，然經過福島核災後，家屬應意識到在核能電廠工作的任務云云。可見台電公司至今仍尚未正視第一線員工及家屬可能遭遇之問題，更遑論解決其問題。

調查報告認為，對於員工相關權益補償與家屬心理輔導、身家照顧等措施之規劃及安排，是否已足讓第一線留守人員及遠從台電總公司冒死前往救援人員與其家眷無後顧之憂，即使面臨生死危機，仍能堅守崗位，台電公司宜審慎規劃、從長計議。