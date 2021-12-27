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修憲複決綁大選？李進勇：照現有規定辦理

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院內政委員會昨天邀請中央選舉委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，中選會主委李進勇出席並受質詢。記者曾原信／攝影
立法院內政委員會昨天邀請中央選舉委員會主任委員率同所屬列席報告業務概況，中選會主委李進勇出席並受質詢。記者曾原信／攝影

民進黨立委管碧玲日前拋出2022年大選與修憲複決合併舉行，引發藍營質疑。國民黨立委林為洲今質詢時表示，他支持修憲公投綁大選，但「公投綁大選」公投才剛被否決，執政黨邏輯不一致。管碧玲質詢時則重申，修憲複決和一般公投不同，並不會違背此次公投結論。

立法院內政委員會今審查中選會、客委會明年度預算。林為洲質詢指出，他支持公投綁大選，修憲案綁大選本來就合理，不管是一般公投或憲法複決，綁大選都是對民意的尊重，希望公民參與，讓更多人出來投票，那樣的複決、公投、選舉，都更具民主價值和意義。

林為洲說，然而，「公投綁大選」公投案才剛剛被否決，現在2年內又可能要修憲，屆時修憲複決又要跟大選綁在一起，會不會違反公投結論，根本是自相矛盾？

李進勇回應，修憲有高度政治性，法律規定不足，最好是「公投法」有詳細程序規定，在沒有規定前，只能按照現有的公投法、憲法增修條文，以及立法院決議等來辦理。

管碧玲表示，修憲案只有一題，也是立法院多數共識送出的案子，必須經過4分之3立委同意才能複決，等於至少兩大黨都要同意，也沒有政治競爭、衝突會發生，與一般性公投兩種本質也不一樣，2022大選一銅修憲複決，不會違背此次公投結論。

公投 修憲 管碧玲

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