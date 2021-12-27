修憲複決綁大選？李進勇：照現有規定辦理

民進黨立委管碧玲日前拋出2022年大選與修憲複決合併舉行，引發藍營質疑。國民黨立委林為洲今質詢時表示，他支持修憲公投綁大選，但「公投綁大選」公投才剛被否決，執政黨邏輯不一致。管碧玲質詢時則重申，修憲複決和一般公投不同，並不會違背此次公投結論。

立法院內政委員會今審查中選會、客委會明年度預算。林為洲質詢指出，他支持公投綁大選，修憲案綁大選本來就合理，不管是一般公投或憲法複決，綁大選都是對民意的尊重，希望公民參與，讓更多人出來投票，那樣的複決、公投、選舉，都更具民主價值和意義。

林為洲說，然而，「公投綁大選」公投案才剛剛被否決，現在2年內又可能要修憲，屆時修憲複決又要跟大選綁在一起，會不會違反公投結論，根本是自相矛盾？

李進勇回應，修憲有高度政治性，法律規定不足，最好是「公投法」有詳細程序規定，在沒有規定前，只能按照現有的公投法、憲法增修條文，以及立法院決議等來辦理。

管碧玲表示，修憲案只有一題，也是立法院多數共識送出的案子，必須經過4分之3立委同意才能複決，等於至少兩大黨都要同意，也沒有政治競爭、衝突會發生，與一般性公投兩種本質也不一樣，2022大選一銅修憲複決，不會違背此次公投結論。