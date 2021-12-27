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林昶佐稱有他黨人士支持 罷免團體：格調拉低

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
立委林昶佐（中）罷免投票將於明年1月9日投票，今天全台灣各地青年議員集結立法院前，發聲力挺林昶佐，呼籲民眾投下不同意罷免票，別讓報復性罷免持續下去。記者許正宏／攝影
立委林昶佐（中）罷免投票將於明年1月9日投票，今天全台灣各地青年議員集結立法院前，發聲力挺林昶佐，呼籲民眾投下不同意罷免票，別讓報復性罷免持續下去。記者許正宏／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免案將在1月9日投票，林昶佐近期勤跑掃街，並提及有的人礙於黨籍無法公開支持他，罷昶公民團體「清林散昶」表示，是否真有其人是一個問號，團隊提出的質疑均與政黨無關，林昶佐此舉只是將罷免格調拉低；國民黨台北市黨部則認為，有關罷昶案國民黨僅是應公民團體要求提供協助。

林昶佐提及有的人礙於黨籍無法公開支持他，媒體問是否指有國民黨人士也有不贊成罷免，他今天出席掃街活動時回說，「不好意思直接講。」

對此，清林散昶發言人高毓安表示，是否真有其人是一個問號，但是這句話反而凸顯林昶佐不願意去面對與政治色彩無關的議題，罷免公民團體從頭到尾，都未指出哪一個黨籍支持罷免，只是針對林昶佐的政績提出三個問題，包括忽略在地政績、放任萬華被中央部會污名化、公投立場與在地投票結果背道而馳。

高毓安表示，罷昶團體提出的質疑均與政黨無關，若是按照林昶佐的邏輯，「我也可以說有民進黨籍人士，對這三件事很不滿。」他認為，林昶佐此舉只是將罷免格調拉低，淪落至色彩對決、政黨對決。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，政黨這麼多，無法去猜測這句話的原意，因此不予回應；至於國民黨內是否對於罷昶有不同聲音，黃呂錦茹說，罷免案出自公民意志，此次國民黨僅是應公民團體要求提供協助。

林昶佐 罷免 國民黨

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