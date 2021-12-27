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影／利用智障小妹妹「罷昶」？ 鍾小平告劉耀仁誹謗：胡說八道

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
利用智障妹「罷昶」？鍾小平告劉耀仁誹謗：胡說八道！記者王聖藜／攝影
利用智障妹「罷昶」？鍾小平告劉耀仁誹謗：胡說八道！記者王聖藜／攝影

立委林昶佐罷免案投票在即，民進黨台北市議員劉耀仁指控市議員鍾小平利用智障小妹妹簽連署書，鍾認為劉的說法子虛烏有，今天前往台北地方檢察署遞狀控告劉耀仁涉嫌加重誹謗罪，檢方近日分案偵查。

鍾小平中午在律師陪同下前往台北地檢署提告。鍾說，「哪有利用智障小妹妹簽連署書的事啊！」，劉耀仁根本在胡說八道。

劉耀仁也指鍾小平利用贈送防疫物資簽連署書。鍾小平說，他送防疫酒精是在還沒有醞釀罷免案時就已經開始，且所送的防疫酒精為新台幣25元，符合選罷法規定，「這有什麼問題嗎？」

鍾小平說，還沒有罷免案之前，他就在選區萬華區挨家挨戶送了6萬瓶防疫酒精，他送防疫酒精的事情完全合法。

對於下月9日的林昶佐罷免投票案，鍾小平說，國民黨將參與投入「罷昶」，目前正在聯繫鄭照新、戴錫欽等國民黨員，本周三開始掃街，選前之夜將會再請大家認為比較「大咖」的人登場，要在最後10天密集衝刺。

鍾小平 酒精 罷免

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