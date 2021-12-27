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菲律賓遭颱風重創 蔡易餘呼籲：外交部捐糧食救援
雷伊颱風重創菲律賓，奪走至少375條人命，還有數以十萬計無家可歸的災民缺糧缺水、無電可用，手機也斷訊。民進黨立委蔡易餘呼籲外交部及農委會，應聯手捐糧食給菲律賓，及時救援災民，發揮「Taiwan can help」精神。
目前外交部已經捐贈菲律賓50萬美元協助賑災，蔡易餘指出，接獲當地居民反映，目前最急缺的是糧食，很多災民都面臨無飯可吃的窘境，反而捐現金無法及時幫助到災民；這幾年因疫情關係，包括菲律賓等國因封城政策，許多農民無法種田，導致糧食急缺，現在又遇到颱風肆虐，更是雪上加霜。
蔡易餘說，現在近幾年台灣的農作沒有受到颱風與疫情的影響，都處在豐收狀態，在台灣有充足糧食的情況下，夠台人吃飽飽，甚至據統計台灣稻米公糧庫存86萬公噸，再加上一、二期作收成，台人可吃上2年，足以援外，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神。
蔡易餘說，菲律賓是台灣重要夥伴，在台約有15萬名菲籍移工及新住民，我們要與菲律賓站在一起盡一份心，幫助菲律賓早日度過難關。
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