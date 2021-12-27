快訊

縮短歐洲入境時間 我「數位疫苗證」明8時開放下載使用

二級警戒延長！ 指揮中心公布延至明年1/10

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林佳龍新職務曝光 將出任無任所大使

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
交通部前部長林佳龍（左一）將出任無任所大使。本報資料照片
交通部前部長林佳龍（左一）將出任無任所大使。本報資料照片

交通部前部長林佳龍將出任無任所大使，他今天證實，他的確獲蔡英文總統徵詢，蔡總統鼓勵他多在國際、經濟議題上為台灣做一些事情，他會配合行政程序辦理。

林佳龍在今年4月因太魯閣事件卸任交通部長之後，就沒有再擔任官職，他的下一步令外界好奇。他今天表示，這兩個月來，蔡總統曾參與台灣智庫活動，兩人有見面，蔡總統鼓勵他多在國際、經濟等議題上，為台灣做一些事情。他過去因為工作關係，比較熟悉外交、數位科技，如果能為台灣盡一些力量，無任所大使比較自由，就看未來的行政程序，目前是有這樣的徵詢，他配合行政程序辦理。

被問到如何看待前副總統陳建仁被點名參選台北市長？林佳龍說，陳建仁是大家都很喜歡的政治人物，大家也還不了解陳建仁自己的生涯規畫；不過，陳建仁是在台灣各方面都受尊敬的人，陳建仁的個人生涯或中央規畫，目前止於討論階段，他相信，民進黨的人才很多，有在地經營的人，也有具全國性支持度的人，中央黨部會做最好的評估，大家全力支持。

陳建仁 林佳龍 交通部長

延伸閱讀

獲徵詢無任所大使 林佳龍：總統鼓勵我為台灣做事

傳陳建仁選2022北市長搶中間票？柯文哲嗆實在受不了

為林靜儀、林昶佐打氣 民進黨正國會發起421公里鐵馬行

陳建仁選北市？陳玉珍：台灣淹水還到金門玩 沒建樹

相關新聞

尼加拉瓜媒體報導：奧蒂嘉沒收我資產 轉交北京

據尼加拉瓜「新聞報」（La Prensa）報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈的資...

林佳龍新職務曝光 將出任無任所大使

交通部前部長林佳龍將出任無任所大使，他今天證實，他的確獲蔡英文總統徵詢，蔡總統鼓勵他多在國際、經濟議題上為台灣做一些事情，他會配合行政程序辦理。

當台灣失去民主 請問民進黨要對抗的是什麼？

四大公投變成四大皆空，民進黨在第一時間就史無前例的將中央政府總預算逕付二讀，接著如法炮製，又將爭議極大的地制法修法提案逕付二讀，顯然將民主的分權制衡、國會至上等原則視為無物。回顧民進黨重新執政以來，這其實不是民進黨帶領台灣從民主走向威權獨裁的開始，而是一系列、有階段性的操作結果。如今的台灣，也不折不扣正面臨民主逆流。

林秉樞案扯出的公路總局「網軍」找到了？ 還有4大疑點待釐清才能服民心

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，衍生出公路總局內疑似有「國家級網軍」修改林秉樞與特定政治人物合照爭議，這個被資安界認為不是太複雜的案情，公總整整花了三周才查出者是台北市區監理所連江監理站臨時人員。然而神秘修改者看似揭曉，卻衍生該人員為何主動向警方備案、公路總局是否清查舊案等4大疑點，才不會愈說明、愈模糊。

開鍘議會黨團總召？民進黨基隆主委：做總召又不是好事

擔任2年多基隆市議會民進黨黨團總召的巿議員鄭文婷預告，因跟敵人站一起，總召頭銜將被撤換。前任總召、民進黨基隆市黨部主委蘇...

國民黨團：王國材上任半年交通部狂出包 應辭職下台

台中港昨天發生一艘準備停靠碼頭貨櫃船，不明原因撞上碼頭，造成船頭整個凹陷事故，這是繼今年6月高雄港70號碼頭發生天車崩塌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。