林佳龍新職務曝光 將出任無任所大使

交通部前部長林佳龍將出任無任所大使，他今天證實，他的確獲蔡英文總統徵詢，蔡總統鼓勵他多在國際、經濟議題上為台灣做一些事情，他會配合行政程序辦理。

林佳龍在今年4月因太魯閣事件卸任交通部長之後，就沒有再擔任官職，他的下一步令外界好奇。他今天表示，這兩個月來，蔡總統曾參與台灣智庫活動，兩人有見面，蔡總統鼓勵他多在國際、經濟等議題上，為台灣做一些事情。他過去因為工作關係，比較熟悉外交、數位科技，如果能為台灣盡一些力量，無任所大使比較自由，就看未來的行政程序，目前是有這樣的徵詢，他配合行政程序辦理。

被問到如何看待前副總統陳建仁被點名參選台北市長？林佳龍說，陳建仁是大家都很喜歡的政治人物，大家也還不了解陳建仁自己的生涯規畫；不過，陳建仁是在台灣各方面都受尊敬的人，陳建仁的個人生涯或中央規畫，目前止於討論階段，他相信，民進黨的人才很多，有在地經營的人，也有具全國性支持度的人，中央黨部會做最好的評估，大家全力支持。