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開鍘議會黨團總召？民進黨基隆主委：做總召又不是好事

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會民進黨黨團總召、基隆市議員鄭文婷（左）臉書貼文，指總召頭銜將被撤換，引發議論。圖／取自鄭文婷臉書
基隆市議會民進黨黨團總召、基隆市議員鄭文婷（左）臉書貼文，指總召頭銜將被撤換，引發議論。圖／取自鄭文婷臉書

擔任2年多基隆市議會民進黨黨團總召的巿議員鄭文婷預告，因跟敵人站一起，總召頭銜將被撤換。前任總召、民進黨基隆市黨部主委蘇仁和說，議會黨團總召沒有任期規定，上一屆就是由成員輪流當總召歷練，「做總召又不是好事情」，但若有兩人以上想擔任，當然就訴諸表決，由過半數的多數者出任。

鄭文婷昨天深夜在臉書貼文，指她聽說總召的身分要被撤換，心想「這天還是來了」。從她宣布參選基隆市長黨內初選開始，身邊就有朋友提醒她會面臨鋪天蓋地的阻攔。

基隆市第19屆市議員2018年12月25日上任，蘇仁和是民進黨團唯一連任的議員，其他議員都是新任，因此被推舉擔任黨團總召。蘇仁和2020年7月4日接任市黨部主委，卸任總召職務，繼任者是鄭文婷，一直擔任總召到現在。

蘇仁和今天表示，第18屆議會民進黨團總召由成員輪流擔任，每個人當半年，開會時要「釘在議會」並不輕鬆。總召任期沒有明文規定，如果沒有人想當就用抽的，但如果有兩人以上想當，自然就是開會表決，由獲多數支持的擔任。

民進黨基隆市議員張顥瀚認為，黨團總召輪值是既有的規範，只是未成文所以被忽略，有人想繼續當就繼續當。眼前這個時間點，民進黨需要一個能戰鬥的黨團，明年就要選舉了，需要有一個能夠團結一心，可以戰鬥的黨團，總召人選這件事情就變得很重要。

民進黨基隆市議員童子瑋說，黨團還沒有開過會，不知道鄭文婷說會被撤換的訊息是怎麼來的。如果真要開會討論總召職務，可以參照上屆黨團怎麼輪替，大家都有機會，現在的議員可以坐下來討論看看。

不具名的議員說，目前並沒有聽說黨團要開會，不知道鄭文婷聽到什麼風聲，才會發這篇臉書。鄭這陣子配合其他黨團，會有這樣的聲音應該也是正常的。

也有民進黨議員說，總召改選要從兩個面向來講，第一個是黨團必須回復輪流出任的樣態，因為每個人對黨的操作有不一樣的風格，不是一個人就當一輩子。第二是黨團總召代表所有議員集體意志，鄭文婷擔任總召應站在中立、客觀的角度，但她既宣布要參選基隆市長，就不適合兼任總召角色。

民進黨 基隆

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