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國民黨團：王國材上任半年交通部狂出包 應辭職下台

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
「交通部狀況連連 王國材還賴著不走？」記者會。本報資料照片
「交通部狀況連連 王國材還賴著不走？」記者會。本報資料照片

台中港昨天發生一艘準備停靠碼頭貨櫃船，不明原因撞上碼頭，造成船頭整個凹陷事故，這是繼今年6月高雄港70號碼頭發生天車崩塌事故後，不到半年內的第二起。國民黨立院黨團表示，王國材任職半年多來，交通部上下出包不斷，呼籲王國材知所進退，在本會期結束後辭職下台。

國民黨團總召費鴻泰指出，現任港務公司董事長李賢義出身水利專才，過去曾在高雄、台南兩市水利局擔任局長，毫無港務專業，船運界曾戲稱為「高級實習生」。費鴻泰質疑，高雄、台中港務半年內發生2起重大事故，李賢義的港務經營能力，備受質疑。

費鴻泰表示，國民黨團發現交通部觀光局111年度預算中，將25.5億元的宣傳費用改編入基金預算內，有違過去宣傳預算編在公務預算之中，而且比其他部會的宣傳費還要多。近兩年因為疫情，觀光客來台人數幾乎趨近於零，觀光局既然還要編25.5億元宣傳費，且都是委託案，「委託到最後都變成網軍」。他要求在第二輪朝野協商時，交通部要說清楚、講明白。

針對台鐵改革，費鴻泰表示，行政院長蘇貞昌26日在台東參加首批EMU3000型新城際列車首航，強調安全是台鐵的核心價值，但是事實上台鐵管理SOP都搞不定、執行不力的狀況下，哪來的安全？還有交通部光是一個高鐵宜蘭站址，牽扯出多少利益，根本就是「政治選址」、「炒地皮選址」。

國民黨團書記長陳玉珍指出，林秉樞案牽扯出透過交通部公路總局IP修改維基百科內容，今天上午公路總局對外宣布，是任職台北監理站臨時人員所為。她高度質疑，1分鐘就能查出IP位置，必要花上1個月時間？修改維基百科必須先註冊，經過驗證後才能進行修改，一位臨時人員有必要這麼做嗎？一位臨時人員有能力編輯如此高度敏感的內容？難道交通部、公路總局有什麼不可告人的秘密？

交通部 費鴻泰 國民黨

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