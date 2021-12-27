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尼加拉瓜媒體報導：奧蒂嘉沒收我資產 轉交北京

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尼加拉瓜媒體報導：奧蒂嘉沒收我資產 轉交北京

聯合報 / 記者張加／即時報導
據尼加拉瓜「新聞報」（La Prensa）報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈的資產，並轉移給中華人民共和國。圖／翻攝尼加拉瓜「新聞報」網站。
據尼加拉瓜「新聞報」（La Prensa）報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈的資產，並轉移給中華人民共和國。圖／翻攝尼加拉瓜「新聞報」網站。

尼加拉瓜「新聞報」（La Prensa）報導，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）下令沒收台灣政府捐贈的資產，並轉移給中華人民共和國。

報導附上奧蒂嘉政府的聲明，指尼國在當地9日承認中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，代表中華人民共和國擁有所有不動產、家具、設備等，沒有所謂交易、轉讓或捐贈。

該報導為西班牙文，經翻譯，內文提及台灣政府將位於馬拿瓜的外交館處捐給天主教馬那瓜總教區，然而不久後，奧蒂嘉便將該資產交給北京。

尼加拉瓜政府於當地9日（台北10日）決定片面終止與我國外交關係，我國也決定全面停止雙邊合作及援助計畫，撤離大使館及技術團人員，並依對等原則，已通知尼國駐台使館人員於12月23日前離境。

外交部發言人歐江安21日曾表示，有關我國購置的駐尼國大使館的後續處置，外交部將在處理告一段落後及待我方人員撤離後進一步分享相關資訊。

尼加拉瓜「新聞報」（La Prensa）報導，附上奧蒂嘉政府的聲明。圖／翻攝尼加拉瓜「新聞報」網站。
尼加拉瓜「新聞報」（La Prensa）報導，附上奧蒂嘉政府的聲明。圖／翻攝尼加拉瓜「新聞報」網站。

尼加拉瓜 外交部 大使館

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