青年議員連線挺反罷 林昶佐：年輕政治工作者遭惡意霸凌

無黨籍立委林昶佐罷免投票案將於明年1月9日投票，全台灣多名青年議員及政治工作者今集結立法院前舉行記者會力挺林昶佐，呼籲民眾投下不同意罷免票。林昶佐表示，許多年輕政治工作者遭受惡意霸凌、罷免抹煞努力，希望大家一起站出來，別讓報復性罷免持續下去。

林昶佐指出，從黃捷、陳柏惟到他被惡意罷免，可看到罷免行動背後有少數人，為了個人挑起仇恨，謀取政治利益。他表示，青年民意代表白天同樣都認真上班，進到立法院、議會審預算、質詢，晚上也會參與鄰里活動，但卻有部分停留在舊政治生態的政治工作者，利用家族政治地方優勢，只為自身利益，才進到立法院審預算、質詢，希望民眾可年輕世代政治工作者，守住這次的報復性罷免，讓台灣更好。

今記者會中，立委洪申翰、賴品妤及台北市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬、吳沛憶、苗博雅、邱威傑、新北市議員戴瑋姍、基隆市議員張之豪、苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷、高閔琳以及各地議員擬參選人吳崢、卓冠廷、藍士博、楊子賢、張博洋，皆發聲力挺林昶佐。

林穎孟表示，林昶佐是台灣罕見的非典型政治人物，不管在搖滾音樂或政治領域，都努力讓台灣走進世界，今年更是美國總統所召開民主峰會的亞洲唯一代表，反對台北市議員鍾小平利用罷免進行政治鬥爭，這是對青年世代與進步本土價值的霸凌。戴瑋姍說，「沒有宣傳，不代表沒有做」，林昶佐爭取大筆中央預算，為地方翻新建設，表現有目共睹。

卓冠廷表示，這場罷免被鍾小平當作重返國民黨的伴手禮，只有政治目的，沒有地方民意；張博洋說，國民黨四大公投搞到四大皆輸，接下來一定會把重心放在1月9日的兩場投票案，「請大家用選票拒絕國民黨的政治操作」。